Una nueva telenovela se prepara en los foros de Televisa, obedece al título tentativo de "Perdona Nuestros Pecados" y será protagonizada por Jorge Salinas y Erika Buenfil como la pareja madura y Emmanuel Palomares y Oka Giner como la pareja juvenil. Pero ¿De qué trata el melodrama?

La historia corresponde a una novela chilena que está a punto de llegar a México en 2023 y para la que ya se está corriendo la etapa de producción bajo el liderazgo de Lucero Suárez para la televisora de San Ángel y Univisión. En un principio, se supo que "Perdona Nuestros Pecados" retrata la vida de un hombre adinerado y de carácter recio que tiene una hija que se enamora "del hombre equivocado" -según su padre-, y al que no quiere cerca de ella, pero ellos huyen y tras ser encontrados, ella le pide que se vaya con tal de salvar su vida, sin haberle dicho que está esperando un hijo de él.

Por otro lado quiere apoderarse de todas las riquezas de su esposa, por la que el villagonista, la encierra en un hospital psiquiátrico, argumentando que ella es una amenaza para ella misma y los demás, lo que por supuesto, lo lleva a cumplir sus objetivos de enriquecerse aún más.

En la historia chilena, se centra en la vida de la familia Quiroga, encabezada en este caso por Jorge Salinas, quien dará vida a Manuel, un hombre extremadamente rico; su hija es Maria Elsa, personaje que en México, sería interpretado por Oka Giner como Elsa. Ella se enamora de un trabajador de su padre, Andrés (Emmanuel Palomares) quien es hijo de una de las empleadas de la hacienda familiar. Su padre la castiga y se hace pública su relación, por lo que ella es señalada y criticada por todo el pueblo.

Pero la historia se complicará más cuando llegue a sus vidas un nuevo sacerdote joven y bien parecido que recién ha llegado al pueblo. Y es que, se sabe que él se convertirá en el confidente y el mejor amigo de Elsa, pero la complejidad de la historia subirá de nivel cuando ella descubre que siente algo más por el sacerdote y termina enamorándose de él; situación que desatará más las habladurías de la gente ya que para esos entonces, se sabrá que ella está casada con un hombre al que supuestamente no quiere y lo ha cambiado por el sacerdote del pueblo.

Elsa no se imagina que en realidad, el sacerdote es un hombre que llegó al pueblo para cobrar venganza con Manuel, el padre de ella, por haber sido el responsable de la muerte de su hermanita, situación que desatará una historia de intriga, mentiras, enredos, etc.

Pero los Quiroga no están solos, a ellos se une otra adinerada familia con mucho poder, cuyas relaciones entre ambas, serán objeto de las situaciones más inquietantes y comprometedoras, pues los secretos será el pan de cada día y saldrán a la luz, secretos que marcarán sus vidas.

"Perdona Nuestros Pecados", será un historia adaptada a la realidad pero apegándose a la historia original chilena que en 2017 fue todo un éxito en su país de origen. En México, verá la luz durante el primer trimestre del 2023 por el Cana de las Estrellas y se sabe que irá para el horario vespertino de las 18:30 horas.

Otros actores que ya están confirmados para el melodrama son César Évora, Fernanda Urdapilleta, Mario Morán y Marisol del Olmo y Osvaldo de León, entre otros. El video fue compartido po el Canal de YouTube ADJORI.

