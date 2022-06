De protagonista a villana de telenovelas, así será Eva Cedeño en Tú o Nadie

Tras protagonizar tres telenovelas al hilo, la actriz Eva Cedeño irá de personaje principal femenino a villana; así se ha revelado este martes en redes sociales. Y los díceres suenan fuerte sobre que su próxima producción será "Tú o Nadie", la nueva versión de la telenovela del mismo nombre que en 1985 fuera protagonizada por Lucía Méndez y Andrés García.

La producción de "Tú o Nadie" se encuentra en etapa de castings y además de Eva Cedeño, se ha revelado también la participación del actor Diego Amozorrutia, cuya última participación fue en el remake de "Cuna de Lobos" (2019) como Alejandro Larios Creel.

Y según circula ya en redes sociales, José Alberto 'El Güero' Castro -productor del proyecto-, habría puesto sus ojos en este par de actores para antagonizar el melodrama que hace 37 años, tuviera como los principales villanos de la historia a actores de la talla de Salvador Pineda, Úrsula Prats, Liliana Abud y Arsenio Campos.

Aunque desde que debutó en los melodramas de Televisa en 2015 en "A que no me dejas" como Odette Córdova, desarrolló otros más en producciones como "Mi Adorable Maldición" y "El Vuelo de la Victoria" (2017), y en "Por Amar sin Ley" (2018), posteriormente, la actriz originaria de Obregón, Sonora, México, tuvo la oportunidad de protagonizar tres historias al hilo.

Éstas fueron "Te Doy la Vida" (2020) en el rol estelar de Elena Villaseñor; como Regina Rueda en "¿Qué le pasa a mi familia?" (2021) y actualmente como Abril Moreno Sánchez en "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022). Pero todo parece indicar que además de ser la villana principal de "Tú o Nadie", Eva Cedeño también prepara otro proyecto llamado "Cabo" bajo el rol de Lucía, en el que también se vislumbra como villana.

Por su parte, el actor Diego Amozorrutia, ha participado en siete telenovelas de Televisa desde que era un niño. Entre éstas figuran "Cómplices al Rescate" (2002), "Rebelde" (2004), "Mi Pecado" (2009), "Llena de Amor" (2010-2011), "Amorcito Corazón" (2011-2012), "Quiero Amarte" (2013-2014) y tras una pausa de cinco años, regresó como uno de los protagonistas de "Cuna de Lobos".

La noticia sobre la participación de Eva Cedeño y Diego Amozorrutia en el remake de "Tú o Nadie" de Televisa Univisión, fue compartida por el periodista Chema Cortés a través de su cuenta de Instagram @noveleandomex, que a su vez, la replicó del canal de YouTube del periodista Alejandro Zúñiga.

"Después de protagonizar tres títulos consecutivamente - #TeDoyLaVida, ¿#QuéLePasaAMiFamilia? y #AmorDividido -, Eva Cedeño estaría regresando a las villanías, junto al actor Diego Amozurrutia. Esto, en la nueva telenovela que produce José Alberto Castro para #TelevisaUnivision, misma que se trata de una versión moderna de #TúONadie, obra original de María Zaratini (Q. E. P. D.). ¿Les gusta la idea? ¿Cuál es su opinión? @evacedenor @diego_amoz @elgueromex @televisaunivision. Fuente: @alejandrozradio1".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!