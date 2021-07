De pelirroja, el look con el que Aracely Arámbula conquistó como La Doña

Fueron cuatro años, los que la actriz Aracely Arámbula interpretó a Altagracia Sandoval, mejor conocida como La Doña, que protagonizó el melodrama del mismo nombre en una magistral producción de Telemundo Internacional y entre los looks que utilizó para conquistar a los hombres, el de pelirroja es uno de los más recordados.

La maravilla de poder cambiar de looks y la magia de la televisión, hicieron a Aracely Arámbula lucir de una y mil maneras; de cabellera lacia, ondulada, corta, larga, castaña, rubia o pelirroja y así fue como 'la Chule' logró conquistar al público y seducir a los hombres que no quitaban el dedo del renglón para tener un poco de su amor.

No obstante, Altatracia Sandoval iba con su objetivo bien trazado y con sus enemigos en la mira, por lo que para que fuera más fácil envolverlos y vengarse de ellos por la muerte de sus padres y de su novio de juventud a los que vio morir, utilizó sus mejores armas de seducción.

Uno de los looks de Aracely Arámbula para el que tuvo que someterse a un tratamiento de belleza y que ha sido uno de los más recordados, es verla toda seductora con esa cabellera pelirroja, ondulada y corta, que sin duda, iba de la mano del maquillaje que también utilizó para el fin.

¿Quién no recuerda a 'la Chule', portando un atuendo de pantalón y blusa de manga larga de encaje (tipo saco) con fondo claro que no le cubren sus encantos y que deja ver su sostén? Y es que es quizás, uno de los looks más marcados de Altagracia Sandoval, como La Doña de Telemundo.

Y para recordar a Altragracia Sandoval, fue la propia Aracely quien utilizó su look de pelirroja para preguntar a sus fans un dato de su personaje que la ha llevado a la fama internacional; pues no hay que olvidar que la ex de Luis Miguel, es creyente de la astrología:

"¡Hola #ArAfamilia! Hoy es viernes en el #ArAmundo y tengo una pregunta para ustedes: ¿qué signo del #zodiaco creen que tiene #Altagracia Sandoval y por qué? Mándenme sus respuestas y yo les enviaré mucho #amor #besos y #bendiciones #LaDoña2 #horoscopo #signos #astrologia".

"Leo, ascendente Leo, con Venus en Escorpio", fue una de las tantas respuestas que recibió tras su pregunta. Sin embargo, por ello, la también cantante y modelo, ha recibido una serie de halagos y piropos, resultado del impacto que la actriz ha causado como "La Doña".

