¿De pareja a familiares? David Zepeda podría ser hermano de Angelique Boyer en Vencer el Pasado

Un par de telenovelas han sido en las que Angelique Boyer y David Zepeda han compartido créditos como pareja protagónica; la primera fue "Abismo de Pasión" (2012) y "Tres Veces Ana" (2016) siendo una de las tres parejas estelares del melodrama, debido al tripe personaje de la actriz. No obstante, este 2021, la vida los podría unir nuevamente en una misma producción, "Vencer el Pasado", en al que el histrión podría ser el hermano de Angelique.

Y es que, por tratarse de una franquicia -"Vencer"-, las historias que conforman la saga pueden estar ligadas unas con otras y revivir momentos del pasado. Recientemente, Renata Sánchez Vidal -el personaje interpretado por Angelique Boyer, descubrió que tiene una grave enfermedad y que necesita un trasplante de hígado si quiere seguir viviendo.

Por ello, la bióloga molecular genetista, que ama a su familia con la que siempre ha vivido, hizo unas pruebas de compatibilidad a sus padres Sonia Vidal (Leticia Perdigón) Camilo Sánchez (Manuel 'El Flaco' Ibáñez) y hermano Erik (Miguel Martínez); y aunque no fue para averiguar si tienen lazos de sangre en realidad -sino para saber si alguien de los tres podría donarle parte del hígado-, Renata ha descubierto que posiblemente no sea hija de ellos, pues la prueba de compatibilidad ha resultado negativa un par de veces.

En tanto, algunos fanáticos de la historia han apuntado a que Renata, en realidad es hija de Doña Bárbara Albarrán de Falcón (Daniela Romo) -quien fuera la protagonista mayor de "Vencer el Desamor" y madre de Álvaro Falcón Albarrán (David Zepeda) -uno de sus tres hijos varones-, quien desde un principio se reveló que tendría una participación especial den "Vencer el Pasado", producción de Rosy Ocampo para Televisa.

Pues todo parece indicar que Bárbara Falcón tuvo una hija a la que habría bautizado con el nombre de Lucía, que, por coincidencia del destino nació el mismo día que Renata y en el mismo hospital, por lo que pudieron haber sido cambiadas por error.

No obstante, al reclamo de Renata a sus padres, ellos reaccionaron diciéndole que no entienden por qué las muestras de compatibilidad han resultado positivas, si ella es el vivo retrato de sus dos bisabuelas. Y a pesar de los resultados que tiene consternados a los Sánchez Vidal, la propia Renata ha dicho que no le importa lo que diga la genética, pues siempre seguirá amando a su familia, ya que son su todo.

Mientras tanto, Renata se ha inscrito a una larga lista de espera del Sistema Nacional de Trasplantes y a la par, buscará a quienes son sus verdaderos familiares para que le puedan donar el órgano que tanta falta le hace.

Y ahí es el momento en el que podría entrar David Zepeda en acción, siendo el verdadero hermano de Angelique Boyer dentro de la historia, que sólo podría participar en el trasplante de hígado. Otros más, aseguran que Renata podría ser hija de Lisandro Mascaró (Leonardo Daniel) y su esposa Brenda de Mascaró (Gaby Rivero).

