"De malas" Aracely Arámbula por actuación con Andrés Palacios en La Madrastra, aseguran

Tras darse a conocer la participación protagónica de la actriz Aracely Arámbula en el remake de "La Madrastra" en su regreso a Televisa, y luego de haber arrancado las grabaciones de la misma el pasado 6 de junio, ya hay quien asegura que 'la Chule' no está muy contenta en los foros, pues supuestamente no está conforme con que Andrés Palacios sea su pareja protagónica.

Y es que, es en un vídeo difundido por YouTube en el canal de 'El Chacaleo', que se han dicho que la molestia de Aracely Arámbula es porque habrían elegido a Andrés Palacios como última opción, luego de haberse anunciado a un par de galanes contemplados para el melodrama.

En primer lugar se dijo que serían el argentino Juan Soler de 56 años o su paisano René Strickler de 59, quienes podrían trabajar al lado de Aracely Arámbula haciendo el triángulo amoroso. Posteriormente salió a la luz que sería Eduardo Santamarina, el actor contemplado para compartir créditos con la actriz después de 24 años de actuar juntos en "Rencor Apasionado" y en 2018 en "El Señor de los Cielos".

Y más tarde se reveló que Andrés Palacios sería quien completaría el triángulo amoroso de la historia en en 2005 fue protagonizada por Victoria Ruffo y César Évora. No obstante, se sabe que Eduardo Santamarina se decidió por el proyecto de "El Maleficio" que sería producción de José Alberto 'El Güero' Castro y que hace unos días se anunció su cancelación, por lo que todo parece indicar que el actor se quedó sin uno y sin otro.

Y tras estos antecedentes, en el mismo canal de YouTube se dice con todas sus letras que Aracely Arámbula ha andado de malas en los foros y locaciones de grabación, pues desde las primeras escenas de besos se pudo ver la incomodidad de la actriz tatuada en su rostro, por lo que asegura que no hay química entre la pareja protagónica.

El clip de "El Chacaleo", ventila además que durante las primeras escenas con tanto acercamiento a Andrés Palacios, Aracely Arámbula habría parado la producción para respirar, tomar aire unos segundos y seguir con las escenas.

También se destaca que la ex de Luis Miguel volvió a Televisa con la condición de regresar con un protagónico, deseo que se le cumplió; no obstante, ella hubiera querido que el galán que le tocara fuera de "su altura", pues según argumenta el clip, Aracely Arámbula ve en Andrés Palacios como "poca cosa".

Y aunque ya se habla de malestares e inconformidades que ponen de malas a 'la Chule', lo cierto es que habrá que ver cómo corren las grabaciones de "La Madrastra" en los próximos meses y más adelante, con la transmisión de la telenovela.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!