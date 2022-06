De mala o buena; Eva Cedeño divide opiniones tras su nuevo personaje de villana en Tú o Nadie

Luego de figurar como la protagonista de tres telenovelas al hilo, la actriz Eva Cedeño está dividiendo opiniones por su recién anunciado personaje como villana de la nueva versión de "Tú o Nadie"; pues mientras muchos la quieren ver no como la mala del cuento, sino como protagonista de la historia, muchos otros se han arriesgado a decir que no les gustaría verla a cuadro ni como villana.

Y es que, sólo bastó que la noticia de su nuevo rol contemplado para una de las telenovelas que próximamente producirá José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa Univisión, que estaría a cargo de la sonorense Eva Cedeño (de Sonora, México), corriera como pólvora, para que las opiniones del público se hicieran notar, pues no hay quien se haya ahorrado su comentario.

Hoy en día las redes sociales, son un instrumento para sondear las opiniones del público respecto a cualquier tema y en el caso de este nuevo personaje de Eva Cedeño, no son la excepción. Pues desde que salió a la luz su siguiente personaje de villana en la lista, los internautas ya han dado sus primeras impresiones y aunque muchos de sus fans que la han visto en su personaje protagónico en telenovelas como "Te Doy la Vida" (2020) "¿Qué le pasa a mi familia?" (2021) o "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022), apuestan por seguirla viendo como protagonista, otros no la quieren ver ¡ni en pintura!

¿Amor dividido u opiniones divididas?

Eva Cedeño es una actriz egresada del CEA (Centro de Educación Artística) de Televisa, que se ha ganado los personajes protagónicos que ha tenido últimamente a pulso, pues su participación como la buena de la historia no es casualidad, ni han sido sus primeros trazos en la actuación.

Pues su recorrido por los melodramas, le ha dejado la experiencia de hacerle la vida de cuadritos a la parte protagónica desde el 2015 con personajes como Odette Córdoba en "A que no me dejas", en el rol de Cristina Rivadeneira Montero en "El Vuelo de la Victoria" (2017), como Leticia Jara en "Por Amar sin Ley" (2018) de Televisa y hasta brincó a actuar junto con Marjorie de Sousa, Jorge Salinas y Lorena Herrera en la telenovela "Un Poquito Tuyo" (2019), producida para Imagen Televisión.

No obstante, muy pocos recuerdan sus participaciones como la mala del cuento en las producciones antes mencionadas. Mientras tanto, en redes sociales, las opiniones se han dividió entre el público conocedor y algunos mensajes rezan:

"@evacedenor yo quiero como protagonista", "Que flojera, ¿no hay más actrices?", "prefiero protagonista a Eva!!!!", "Ay no, otra vez, ya va a salir hasta en la sopa, dejen descansar su imagen", "Yo no sé quien dijo que eso es una protagonista, actúa horrible", "Ella no es buena actriz; tantas y ella otra vez", "Ustedes chotean a los artistas, ¿qué no hay otra artista?, desde que agarran a una no la sueltan, ABURREN, ni que fuera una gran actriz, está como David Zepeda hasta en la sopa sale".

Y hasta: "Ojalá y esta sea una noticia falsa ya que NADIE debe aceptar así de fácil un personaje en algún proyecto que lleve por título estelar a la De Regil esa. Bueno, al menos eso es lo que yo opino y más que a Eva no le ha ido para nada mal en sus 3 protagónicos. Al contrario, ella a diferencia de muchos ha hecho lo que mi Soto hizo, que es crecer como actriz y sin lugar a dudas dar el ancho".

Pues no cabe ninguna duda, que tras dar vida a Abril Moreno en "Amor Divido Entre Dos Mundos", se de mala o buena, Eva Cedeño ha dividido tajantemente las opiniones tras su nuevo personaje de villana en "Tú o Nadie".

