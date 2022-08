De la comedia al melodrama; Eduardo España y Ricardo Fastlicht en La Madrastra

Tras figurar como importantes figuras de la comedia en México, los también actores Eduardo España y Ricardo Fastlicht cambiarán de giro tras unirse al elenco de un clásico, la nueva versión de la telenovela "La Madrastra" este 2022.

En entrevista con el programa "Hoy", en el que presentaron sus personajes dentro del melodrama protagonizado por Aracely Arámbula y Andrés Palacios, y producido por Carmen Armendáriz para TelevisaUnivision, Eduardo España y Ricardo Fastlicht contaron cuáles serán los roles tendrán dentro de la historia; que aunque será una historia de mucho suspenso, ellos darán el toque divertido y harán o que mejor saben hacer que es la comedia.

El primero en contar su participación fue Ricardo Fastlicht, el también integrante del programa "Me Caigo de Risa" quien dijo: "Francisco 'Pancho' es un hombre de familia que está entregado a la familia pero le cuesta mucho como la verdad, es más fácil mentir, es más fácil irse por el camino fácil, es un pintor frustrado que termina pintando de verdad, casas, paredes, bardas, casas de verdad, es un pintor de brocha gorda".

"Con un compadre espectacular que lo interpreta Lalo España que hace a 'la Tortuga', con una familia muy bonita de jóvenes y Montserrat Marañón es mi esposa en la novela y estamos muy contentos de poder estar en 'La Madrastra' y de que pronto se estrene", contó el comediante.

Esta singular pareja de actores y comediantes serán la sal y la pimienta del melodrama, quienes le darán el toque de comedia y al mismo tiempo "un respiro" a tanto suspenso y drama que promete esta nueva versión de la historia.

Por su parte, Lalo España contó: "Rufino González, alias 'El Tortuga', es compadre de Francisco y pues son los dos pintores que siempre andan en la chamba, pero de pronto lo sonsaca a vagancias y a cosas para que les vaya mejor en la lana".

"Sabemos que ['La Madrastra'] es un historia conocida pero es una historia actualizada a cosas que estamos viviendo hoy en día de redes sociales, de otra índole que cuando se hicieron otras versiones... y es un personaje muy noble, pero también que sonsaca al compadre a [hacer] todo".

En la charla, ambos comediantes destacaron el hecho de que están trabajando con una gran producción en la que incluso, Armendáriz dio luz verde a que ellos le pusieran de su cosecha a Pancho y 'El Tortuga' y pudieran crear a los mismos, siempre que lo hacen bajo la dirección de Sergio Cataño y demás staff de la producción.

Entre las averías que harán en "La Madrastra", Lalo España contó que su compadre lo orillará a que muestre sus cualidades artísticas de las cuales carece para hacer una importante obra de arte, lo que llevará a entretener al público televidente.

Será a partir del próximo lunes 15 de agosto cuando la historia de Eduardo España y Ricardo Fastlicht así como de otros actores se pueda conocer en "La Madrastra", en el horario estelar de las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!