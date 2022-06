De Te Acuerdas de Mí, al remake de La Madrastra; ella es Epy Vélez

Tras su recordado personaje como Emilia Sánchez de Galicia en la telenovela "Te Acuerdas de Mí" (2021), la actriz Epy Vélez, aún es un rostro relativamente nuevo en las telenovelas y este 2022, se ha confirmado su participación en el remake de "La Madrastra" bajo el mismo nombre.

No obstante, se sabe que estos dos proyectos no son los únicos que la actriz de aproximadamente 30 años ha realizado últimamente, pues además de dejar huella como Emilia en la mencionada producción de Carmen Armendáriz para Televisa, también tuvo una participación como 'Lupita' en la "silenciosa" producción de Carlos Bardasano "La Mujer del Diablo" para la plataforma ViX+, propiedad de la nueva fusión Televisa Univisión.

Y aunque "La Mujer del Diablo", en la que comparte créditos con Carolina Miranda, José Ron, Samadhi Zendejas, Osvaldo de León y muchos más, ha terminado grabaciones, el regreso de Epy Vélez es inminente y más siendo en una producción de Carmen Armendáriz, con quien trabajó en "Te Acuerdas de Mí".

Luego de confirmarse su participación en "La Madrastra", nueva telenovela de la televisora de San Ángel que pronto llegará a la pantalla chica, de forma extraoficial, se ha dicho que Epy Vélez podría dar vida a la mejor amiga de Aracely Arámbula (Marcia, la protagonista); personaje que en 2005 fue interpretado por su colega Michelle Vieth, aunque no hay nada confirmado, pero "si el río suena es porque agua lleva".

El camino recorrido de Epy Vélez por la televisión mexicana, no es nuevo, pues la actriz debutó cuando era una niña y a lo largo de su carrera ha tenido participaciones en programas unitarios como "La Rosa de Guadalupe" y "Como Dice el Dicho" que ya llevan varios años figurando dentro de la producción del Canal de las Estrellas.

Otras series televisivas como "Esta Historia me Suena" (2020) también forman parte de su carrera actoral. Y en ese mismo año, tuvo una participación especial como nueva vecina de la serie cómica "Vecinos" y más recientemente en "Rutas de la Vida" (2022) en el episodio "Los Especiales" como Mía. En cine ha participado en "Papelitos" (2020), y en teatro, tiene una larga carrera.

Epy Vélez es egresada de "CasAzul", una escuela de actuación y teatro de Guadalajara, Jalisco y empezó su vida artística a los 15 años. Cuatro años después, se mudó a la Ciudad de México y debutó en producciones más grandes.

Este 2022, se podrá disfrutar de la actuación de Epy Vélez en una nueva aventura como "La Madrastra", protagonizada por Aracely Arámbula y Andrés Palacios a partir del próximo 15 de agosto en el horario estelar de las 9:30 pm. a través del Canal de las Estrellas.

La primicia de su participación fue compartida por el sitio Confesiones de Famosos de Instagram del periodista salvadoreño Edwin Palencia.

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!