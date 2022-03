De Mi Fortuna es Amarte a Vencer la Ausencia; ellos son los actores que estarán en la novela

Parece como si la productora Rosy Ocampo le hubiera "pedido prestados" a Nicandro Díaz o estuviera haciendo fila para incluir en su nueva producción a tres de los actores de "Mi Fortuna es Amarte"; y es que, recientemente se ha dado a conocer que Andrés Vázquez y Fernanda Urdapilleta de la telenovela recién terminada, se suman a "Vencer la Ausencia", el cuarto melodrama al hilo de la franquicia "Vencer".

Cabe mencionar que para Andrés Vázquez no es novedad regresar a la producción de Rosy Ocampo que le ha dado tanto, pues él ya estuvo en "Vencer el Desamor" (2020-2021) como Dimitrio 'Dimi' Pacheco y en "Vencer el Pasado" (2021), en la que conservó su mismo nombre.

En "Vencer el Desamor" Andrés Vázquez daba vida a un adolescente irresponsable de secundaria que incitaba a Gemma Corona Albarrán (Valentina Buzzurro) a saltarse las clases, faltar a la escuela y ha hacer travesuras que les costaron mucho a ambos; pues mientras que él quedó inválido por tantos desarreglos que hizo en su vida como seudo estudiante de secundaria, Gemma Corona quedó embarazada pero perdió a su bebé por haber nacido con varias deficiencias en su salud.

Por lo que durante su participación en "Vencer el Pasado", Dimitrio, enderezó su vida y era uno de los líderes de un grupo de ayuda a jóvenes que tenían alguna discapacidad o algún tipo de trauma que no los dejaba ser felices.

Pero su segunda oportunidad en el 2021, fue como José José 'Pepe Pepe' Ramírez Pérez en la exitosa producción de Nicandro Díaz como fue "Mi Fortuna es Amarte" para Televisa Univisión, en la que coincidió con la actriz Fernanda Urdapilleta, quien también hará historia con su personaje en "Vencer la Ausencia", la cuarta en la lista de la saga "Vencer" de Rosy Ocampo.

Incluso, ambos ya han sido presentados oficialmente por la propia productora a través de sus redes sociales; en Instagram, así los presentó:

"@andres_vazquezq interpretará a #Iván en #VencerLaAusencia #ProducciónRosyOcampo #Universo Vencer", aunque ahora, Andrés Vázquez llevará por nombre Iván, lo que significa que su historia como Dimitrio ya terminó.

Y entre los comentarios de los seguidores de la historia y de la productora, se leen comentarios como: "Muy raro, muchos actores repetidos con otros personajes. Ahora todos son hermanos gemelos perdidos".

Y por otro lado, quien debutará en la saga "Vencer", será Fernanda Urdapilleta, quien en "Mi Fortuna es Amarte" era cuñada de Andrés porque su hermana Regina Cantú Robles (Daniela Martínez Caballero), era novia de Pepe Pepe.

En esta ocasión, la pareja en la vida real del también actor de "Mi Fortuna es Amarte" Ramsés Alemán (Juan Gabriel Ramírez Pérez), dará vida a Gina, de acuerdo a lo revelado por Rosy Ocampo: "@fer_uf se une a #VencerLaAusencia con el personaje de #Gina #ProducciónRosyOcampo #Universo Vencer".

Además de este par de actores juveniles, se han revelado ya los nombres de varios actores que conformarán el elenco de "Vencer la Ausencia"; entre ellos, Daney Mendoza, actor de programas unitarios como "La Rosa de Guadalupe" o "Como Dice el Dicho".

Luca Valenttini como Teo, Agustín Arana en la piel de Donato, Arath Aquino será 'El Robin'; el actor Jesús Ochoa interpretará a Rodolfo, Laura Luz dará vida a 'la Tía Chepina'. Otro de los primeros actores invitados a participar en el melodrama es David Ostroski, quien ya tenía tiempo alejado de los melodramas de Televisa; y Adriana Llabrés será Mirna.

