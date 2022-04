De 'La Doña' a 'La Madrastra'; así sería regreso de Aracely Arámbula a Televisa

Sin duda alguna, "La Doña" ha sido una de las telenovelas que más ha llevado a la actriz Aracely Arámbula a la cima del éxito; pero como se viene vislumbrando desde hace algunas semanas, 'la Chule' podría regresar de nuevo a Televisa y así sería su regreso; pues suena muy fuerte el rumor de que dará vida a la protagonista de "La Madrastra", un nuevo remake de la televisora de San Ángel.

2009 fue el año en que Aracely Arámbula hizo la última telenovela de Televisa bajo la producción de Salvador Mejía Alejandra; dio vida a un par de gemelas (buena y mala) y compartió créditos protagónicos con Eduardo Yáñez y Cristián de la Fuente; posteriormente, la actriz se abrió camino a nuevos horizontes y llegó conquistando al público de Estados Unidos tras firmar un contrato con Telemundo para grabar una serie de melodramas.

Entre estos, "La Patrona" (2013), "Los Miserables" (2014-2015), "La Doña" (2016-2020) y una participación especial continuando como la intrépida Altagracia Sandoval -enlazando las dos historias-, en "El Señor de los Cielos" (2018).

Y tras las grabaciones de la serie "La Rebelión de las Esposas" que Aracely Arámbula está grabando, en la que comparte créditos protagónicos con Alex de la Madrid, Ana Serradilla y Daniela Vega -entre otros-, podría dejar de ser 'La Doña' para convertirse en 'La Madrastra'.

Pues desde hace algunas semanas salió a la luz que la ex de Luis Miguel estaría en pláticas con Carmen Armendáriz, la productora que estará a cargo del remake de "La Madrastra" que en 2005 fuera producido por Salvador Mejía Alejandre y que fue protagonizado por Victoria Ruffo y César Évora, con las actuaciones antagónicas de Jaqueline Andere, para ser la próxima protagonista de la historia.

Y después de algunas especulaciones, "La Madrastra" estaría prevista para estrenarse este 2022 y se sabe que será parte de la programación de la nueva cadena Televisa Univisión y se podrá ver en la plataforma ViX -propiedad de la cadena-.

Cabe mencionar, que la primera vez que se ventiló que la también cantante podría volver a la empresa que la vio nacer y crecer como actriz, ella no se había pronunciado al respecto para confirmar si iría a interpretar el personaje de la sufrida protagonista María Fernández Acuña de San Román, pero esta vez, ¡ya ha dado indicios de su posible participación!

Y es que la actriz, apareció en fotos y vídeos con las actrices Victoria Ruffo y Geraldine Bazán, quienes están grabando la telenovela "Corona de Esperanzas" que es la continuación de "Corona de Lágrimas" (2012-2013).

Lo que por supuesto indica que Aracely Arámbula ha pisado de nuevo las instalaciones de Televisa después de más de una década tras su cambio a Telemundo. Así es que es posible que dentro de unos meses retome su carrera en la casa televisora y siga cautivando al público de México y el extranjero a través de esta historia que será parte de La Fábrica de Sueños.

Otro detalle que se ha ventilado de forma extra oficial por parte de una fanpage (página de fans) es que la nueva versión de "La Madrastra" contará con 45 episodios, se estaría estrenando en los meses de agosto o septiembre y no sólo eso, sino que además ocupará el horario estelar de las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

