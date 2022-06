David Zepeda y Dulce María en casting para nuevo proyecto de Carlos Bardasano

Tras éxitos como "Si nos Dejan" (2021) y "Los Ricos También Lloran" (2022) o la aún no estrenada telenovela "La Mujer del Diablo" (2022), el productor Carlos Bardasano ya está pensando en hacer la que posiblemente sea su próxima telenovela; y se sabe que David Zepeda y Dulce María son los primeros actores en asistir al casting de cuyo proyecto, aún se desconocen los detalles.

Esto, aunque David Zepeda viene de protagonizar varias telenovelas de Televisa en los últimos años y actualmente graba la tampoco estrenada "Vencer la Ausencia" (2022) que está a punto de estrenar el próximo 18 de julio a través del Canal de las Estrellas.

Lo que indica que el histrión sonorense (de Sonora, México) podría empezar a grabar un nuevo proyecto en los próximos meses. La noticia de su visita en los foros de Carlos Bardasano, la han dado varios sitios telenoveleros en Instagram como Notichismes TV y Confesiones de Famosos del periodista salvadoreño Edwin Palencia.

Por su parte, Dulce María, la ex RBD que tanto ha hecho esperar a sus fanáticos para volver a brillar en producciones de Televisa, tuvo su última participación en 2016 en "Corazón que Miente" junto a Thelma Madrigal, Pablo Lyle y Diego Olivera.

Y posteriormente, después de casarse en 2019 y convertirse en madre de un niña a la que llamó María Paula, Dulce María regresó a los melodramas de Telemundo con la serie "Falsa Identidad" (2020) y tuvo una participación en la segunda entrega de la serie.

En diciembre de 2021, rechazó -al igual que su compañero Alfonso Herrera-, regresar a la escena musical con un concierto virtual (debido a la pandemia por Covid-19), junto a Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann, recordando sus éxitos de la agrupación RBD, debido a que su bebé estaba muy pequeña y no podía despegarse mucho tiempo de ella para los ensayos.

Y aunque estas dos estrellas ya compartieron créditos en la telenovela "Mentir para Vivir" (2013) junto a Mayrín Villanueva, no se les ha vuelto a ver actuar juntos de nuevo, por lo que tras casi una década que ha pasado, se desconoce cómo sería que trabajaran juntos.

Pues se sabe que el productor Carlos Bardasano ha puesto los ojos tanto en David Zepeda como en Dulce María para el que podría ser su próximo éxito en pantalla, en cuya historia se requiere un actor protagónico de mayor que la protagonista femenina.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!