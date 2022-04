David Zepeda vuelve a la saga, ahora será Jerónimo en Vencer la Ausencia; Mayrín Villanueva se une

Luego de participar como Álvaro Falcón, uno de los protagonistas de "Vencer el Desamor", el actor David Zepeda vuelve a la saga, ahora será Jerónimo en "Vencer la Ausencia"; la mañana de este jueves fue confirmada su participación, así como la de la actriz Mayrín Villanueva, que era un secreto a voces y hoy es una realidad.

El tema de estar incluyendo a algunos actores que han participado en anteriores producciones de la franquicia "Vencer" está haciendo mucho ruido entre los fanáticos de la saga, como "Vencer el Miedo" en el caso de Danilo Carrera, "Vencer el Desamor" del propio David Zepeda o en "Vencer el Pasado" -el caso de María Perroni Garza o Andrés Vázquez-; y es que los actores mencionados, llevarán nombres diferentes a los anteriores, por lo que han despertado la incertidumbre de los mismos.

Pues muchos aseguran que Rosy Ocampo -la productora de la franquicia- "está reciclando" actores y al momento no encuentran conexión con que ellos mismos ahora vayan a llevar otro nombre a cuestas en la ficción; incluso, desde que presentó oficialmente a Danilo Carrera, fue tachada por los internautas como "falta de creatividad".

Pero todo este asunto debe ser por una razón en específico; puede ser que "Vencer la Ausencia" sea la última telenovela de la saga "Vencer" o bien, haya alguna sorpresa escondida bajo la manga de Rosy Ocampo.

En tanto, una de las actrices cuya participación se rumoraba desde hace algunas semanas junto a quienes conformarían el cuadro protagónico, ya ha sido presentada oficialmente; se trata de Mayrín Villanueva, quien viene de protagonizar la famosa y exitosa telenovela "Si Nos Dejan" que entre 2021 y 2022 fue todo un éxito en Estados Unidos y en México; la producción estuvo a cargo del venezolano Carlos Bardasano.

Lo que indica que dos de la cuatro actrices de las que ya suenan fuertes los nombres en redes sociales para protagonizar "Vencer la Ausencia", ya han sido reveladas y confirmadas por Rosy Ocampo; la segunda fue Alejandra Barros, quien justamente acaba de terminar grabaciones de "Los Ricos También Lloran".

"¡Bienvenida! @mayrinvillaneva a #VencerLaAusencia... Muy pronto la podrás conocer como #Esther.

#ProduccionRosyOcampo", se lee en la publicación de la tarde de este jueves; Mayrín Villanueva dará vida a Esther.

Y la noticia de su participación ha caído muy bien a los fanáticos, pues ya se leen las reacciones de los mismos, tales como: "Yessssssssssssss", "Bienvenida Esther estamos ansiosos para conocerte", "Es una de las 4 protagonistas?", "Que emoción", "Wujuuuu, ya estoy ansiosa por verla!!".

En tanto, David Zepeda también ha sido confirmado por la productora la mañana de este jueves: "#Jerónimo será interpretado por @davidzepeda1 #VencerLaAusencia #ProducciónRosyOcampo" y la primera reacción ha sido del propio actor que ha dicho: "Gracias jefa hermosa!!! Vamos con todo!!!!"; pues no hay que olvidar que no será la segunda telenovela que haga con Rosy Ocampo, pues entre las producciones figuran "La fuerza del Destino" (2011), "La Doble Vida de Estela Carrillo" (2017) y "Vencer el Desamor" (2021).

Las reacciones también han estado a la orden: "Todo el éxito querido @davidzepeda1 @rosyocampooficial", por parte de la actriz Wendy Braga, mientras que Luis Arturo, actor de "Mi Fortuna es Amarte", ha dicho: "Esoooo @davidzepeda1" o "Gracias Señora Rosy!! Por presentar a este bello.... #jerónimo".

"Bienvenido #jerónimo, ya quiero conocerte!!!" es otro de los comentarios positivos sobre la participación de David Zepeda; no obstante, los internautas no callan lo que piensan y se lo hacen saber directamente a Rosy Ocampo a través de sus comentarios: "Jajajaja vencer la fortuna es amarte"...

Y las inconformidades del público no faltaron: "Ay no, se les acabaron los artistas o qué? Habiendo tanto talento están repitiendo actores que ya jugaron su rol en las otras... uno que ha visto todas no podemos decir o verlos igual cuando pues necesitamos actores frescos que no hayan ya interpretado un personaje".

También: "De verdad... sigo no encontrando el punto lógico para que estén repitiendo actores con personajes distintos en una telenovela que va ambientada en un multiverso donde los mismos interpretaron otras personas anteriormente.... es que no había siquiera necesidad, y menos con la cantidad de buenos actores que hay sin trabajar...".

