David Zepeda no termina Vencer la Ausencia y ya tiene nuevo protagónico

El actor David Zepeda, quien está de moda en Televisa, ¡no para de trabajar!, pues desde que se anunció hace unos días que se encontraba haciendo casting junto a la actriz y cantante Dulce María, para un nuevo proyecto de Carlos Bardasano y todo parece indicar que el asunto va tomando forma, pues ya hasta hay nombre para el mismo y se rumora que el actor sonorense ¡será quien lo protagonice!

El primero en dar la nota, fue el periodista Chema Cortés a través de su sitio telenovelero de Instagram @noveleandomex, en el que también se deja ver que aunque todavía no terminan las grabaciones de "Vencer la Ausencia" (2022) -actual telenovela que protagoniza junto a Mayrín Villanueva, Alejandra Barros, Ariadne Díaz, María Perroni Garza, entre otros-, ya se alista para su próximo proyecto.

Mismo que se ha revelado, llevará por título "Primero Tú", y para el que hace unas semanas se dijo que haría pareja con la ex RBD Dulce María, quien no ha pisado los foros de televisión en México desde 2016, cuando hizo "Corazón que Miente" como Renata Ferrer Jáuregui.

Lee también: David Zepeda y Dulce María en casting para nuevo proyecto de Carlos Bardasano

El actor sonorense (de Sonora, México), no se ha pronunciado hasta el momento ante dicha revelación sobre el que parece ser su próximo proyecto en puerta; no obstante, en redes sociales ya se ha revelado la noticia y todo parece indicar que así será.

Por su parte, el productor venezolano Carlos Bardasano que literalmente 'la está rompiendo' en México con exitosos melodramas, estaría planeando ya su próxima producción en medio de los rumores de que revivirá el teledrama ochentero de terror "La Hora Marcada", así como del rodaje de la serie "Travesuras de la Niña Mala", cuyo rodaje se lleva a cabo en París y la recién terminada y estrenada "La Mujer del Diablo" para ViX+.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

"Primero Tú", retrata la vida de un famoso artista que ha caído en desgracia y una joven talentosa que sueña con ser famosa, quienes tendrán una poderosa historia de amor, luego de que se den cuenta de que ambos necesitan de su apoyo para triunfar.

Todo parece indicar que este melodrama estaría viendo la luz durante el primer trimestre del 2023, estrenándose primero en Estados Unidos a través de la señal de Univisión y luego en México por el Canal de las estrellas. El proyecto arrancará la preproducción a fines de este 2022.

Aunque suena muy fuerte el nombre de Dulce María para dar vida al personaje protagónico masculino, aún no se ha confirmado nada al respecto.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!