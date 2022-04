David Zepeda comparte escena con Laura Carmine en Vencer la Ausencia

Dos de los actores que forman parte del elenco de la telenovela "Vencer la Ausencia", se han podido ver ya compartiendo escena en las grabaciones del melodrama. Ellos son David Zepeda y Laura Carmine, y fue la propia productora Rosy Ocampo, quien compartió parte de las participaciones de ambos actores.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la líder del proyecto que pertenece a la saga "Vencer", compartió algunas fotos del momento en el que David Zepeda y Laura Carmine graban juntos dicha escena. Se sabe que el nombre del actor será Jerónimo y que será un padre desnaturalizado, según ha contado Ocampo, anteriormente.

Por lo que Laura Carmine podría ser la madre de los hijos de David Zepeda o bien, una psicóloga o terapeuta que se encargue de dar terapia al personaje de Jerónimo para que pueda recuperar a su familia, pues sufre por la ausencia de sus hijos en su vida.

"#FelizViernes Hoy compartimos algunos momentos de @davidzepeda1 encarnando a #Jerónimo en #VencerLaAusencia #ProducciónRosyOcampo", se lee en la descripción de la publicación del pasado viernes.

Por su parte el histrión agradeció a la productora con un: "Vamos con todo jefa hermosa!!!" y al mismo tiempo, David Zepeda fue halagado por Franklin Virgüez, otro de los actores de la producción, al expresar: "Maravilloso actor estupendo compañero y usted querida @rosyocampooficial y gran productora. Lo viví en La Doble Vida de Estela Carrillo.

David Zepeda muestra un rostro muy serio y recio, pues se nota que está tomando muy en serio su personaje de padre desnaturalizado y los halagos hacia el sonorense (de Sonora, México) no han parado de llegar; algunos se leen:

"Mil gracias Rosy Ocampo por esas hermosas fotos de nuestro galán favorito, te ganaste el cielo, está hermoso mí Dave hermoso" o "Mi bello actor favorito!!".

Por su parte, Laura Carmine viene de participar en "La Desalmada" (2021) y este 2022 promete mucho con su personaje de Leonor. "Vencer la Ausencia" se encuentra en la etapa de grabaciones y llegará al aire el próximo lunes 18 de julio de 2022 en un horario estelar de las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

