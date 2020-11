Datos curiosos sobre la telenovela ROSA SALVAJE, te harán suspirar

En 1987 se estrenó la telenovela "Rosa Salvaje", en donde la protagonista principal fue Verónica Castro que junto a Guillermo Capetillo lograron un éxito rotundo por la historia de amor que al final triunfó por sobre todas las cosas.

Pero eso no fue todo, resulta que durante las grabaciones y el desenlace de la historia sucedieron muchas cosas, por ejemplo la vez que Edith González fue reemplazada por Felicia Mercado.

¿Qué pasó?, en aquel entonces no se supo la verdadera razón, pero al paso de los años, Edith González contó que a ella no la habían corrido, fue ella la que renunció debido a que no fue tratada como deberían.

Expuso que la producción la trató mal y que no permitía humillaciones. “Renuncié. Entonces la gente pensó que a mí me sacaron, pero a mí nadie me sacó, yo renuncié, y en ese tiempo no me importó si iba a ser mesera toda mi vida, o si iba a tener que conducir un taxi. O sea, cualquier cosa, menos aguantar una humillación” dijo la actriz quien falleciera en el 2019.

Curiosidades de la telenovela Rosa Salvaje:

1. Fue la primera telenovela en tener 67 puntos de Raiting en México. Superó a todas que solo podían llegar a los 31 puntos. Un hecho histórico que marcó un nuevo comienzo en el mundo de las telenovelas en Televisa. 2. Esta telenovela tuvo la participación de 142 actores y ha sido de las más exitosas de Televisa, tanto que se transmitió en 15 países. 3. Rosa Salvaje es una telenovela basada en la radionovela "La indomable", y esta está inspirada en "La gata".

La telenovela "Rosa Salvaje" fue producida por Valentin Pimpstein. En un encuentro con las actrices de la famosa telenovela de televisa, en donde se encontraban Laura Zapata, Liliana Abud, Jaime Garza y Verónica Castro mencionaron que era muy difícil trabajar con el productor porque si tenía un carácter bastante fuerte.

“Era muy difícil trabajar con él. Me peleé toda la telenovela con él porque no me dejaba ponerme pantalones, ya sabes que los pantalones no los permitía él, en toda la telenovela me estuvo fastidiando, me decía de cosas y hasta que me quitó los pantalones y me vistió de mujer, pero sí fue mucho pleito con él todo el tiempo” mencionó en esa reunión, Verónica Castro.

