Dariana Romo y Jorge Trejo, su amor de telenovela habría traspasado la pantalla

Nicolás y Romina han sido una de las parejas de telenovelas que más ha llamado la atención en la actualidad y ese amor ficticio que se demuestran Dariana Romo y Jorge Trejo en la televisión se habría vuelto ya una realidad, levantando revuelo en redes sociales, donde comenzó a difundirse un rumor de que ambos serían pareja.

En diversas cuentas fandom de melodramas en Instagram comenzó a circular una información en la que se menciona que el amor de telenovela entre Dariana Romo y Jorge Trejo habría traspasado la pantalla chica y se habría vuelto toda una realidad, comenzando una relación amorosa apenas esta semana.

De acuerdo con lo que se sabe, la pareja acudió a un evento recientemente y confirmó que sostienen un romance, tal y como sus personajes de Nicolás y Romina lo hacen en “S.O.S. Me estoy enamorando”, en un ejemplo más de que la ficción puede traspasar la pantalla y convertirse en toda una realidad.

Lee también: Así lucía Angélica Rivera en Huracán junto con Eduardo Palomo

Según la información que circula en redes sociales, Dariana Romo y Jorge Trejo estuvieron presentes en un evento denominado “El mundo de Mafalda”, donde fueron cuestionados en la alfombra roja y ellos admitieron que tienen un romance actualmente.

En “S.O.S. Me estoy enamorando“, la pareja sostiene un noviazgo juvenil y muy tierno, pues Dariana Romo interpreta a Romina, una joven con un trastorno de aprendizaje que lucha todos los días por tener una vida lo más normal posible, contando con el apoyo de Nicolás, quien primero era su pretendiente y luego se convierte en su novio.

Lee también: Dariana Romo y Manu García: por qué tomaron la decisión de separarse

Sin embargo, ese amor que se demuestran en la televisión saltó a la realidad y aunque ninguno de los dos ha emitido alguna declaración confirmando o desmintiendo una relación sentimental, un comentario en la cuenta de Instagram de Dariana Romo podría ser la afirmación que todo mundo esperaba.

En la publicación más reciente que realizó la actriz, Jorge Trejo reaccionó con unos emojis de caritas con ojitos de corazón, mientras que ella le respondió con otro emoticón de corazón, lo que podría ser un guiño que confirmaría que efectivamente el amor saltó de la pantalla a la vida real.

La posibilidad de que estén en pareja cayó muy bien entre los fans de ambos histriones, quienes se manifestaron en los comentarios de algunas de estas publicaciones que dieron a conocer el supuesto noviazgo entre ambos, mostrando su aprobación ante esta relación.

“Ay, no, ¡qué padre!”, “Son tan hermosos”, “La suegra se le va a echar encima diciendo que no voten por él”, “Hacen bonita pareja“, “¡Qué noticia, qué felicidad por ambos, de verdad que son un amor los dos!”, “¡Qué bonito!”, “Es lo más lindo que he escuchado, ellos hacen una hermosa pareja, muchas felicidades A Darío y a Jorge, les deseo lo mejor”, “Qué lindos en la ficción y en la vida real hacen una linda pareja”, “¡Viva el amor!”, son algunas de las impresiones que han circulado en redes. Hay que recordar que desde que se separó de Manu García, a Dariana Romo no se le conocía algún galán, hasta ahora.

El comentario que podría confirmar que entre Dariana Romo y Jorge Trejo hay un romance real. Foto Instagram Dariana Romo

Síguenos en