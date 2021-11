Dariana Romo se va al manicomio en S.O.S. Me estoy enamorando

Tras provocarle una lesión a Bárbara por lanzarle una piedra y romper el arresto domiciliario, Dariana Romo, en la piel de Romina Muñoz-Cano, se va al manicomio en “S.O.S. Me estoy enamorando”, ante la preocupación de sus seres queridos que consideran que ella no debe estar en ese lugar.

Por el problema de aprendizaje que presenta el personaje que interpreta Dariana Romo en la telenovela producida por Lucero Suárez para Televisa, y luego de violar su arresto domiciliario, Romina tiene que afrontar las consecuencias de sus actos y las autoridades determinaron enviarla a un manicomio.

A todos los fans sigue sorprendiendo el gran talento que tiene la hija de Lolita Cortés y su actuación se ha robado el show en “S.O.S. Me estoy enamorando” y ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas pues Dariana Romo ha impactado a los televidentes.

En los capítulos recientes de la telenovela, Dariana Romo ha echado mano de toda su habilidad como actriz para llevar a Romina a un punto de inflexión, el punto culminante de su personaje, logrando construir un personaje que desde ya ha dejado huella en la pantalla chica.

Hay que recordar que Romina es el primer protagónico juvenil en melodramas para la hija de Lolita Cortés y lo ha sabido aprovechar muy bien y ello ha sido reconocido por los televidentes en redes sociales, donde le han dejado a la actriz comentarios donde resaltan su talento.

Dariana Romo volvió a sorprender ahora cuando van por ella para llevarla al manicomio, pues Romina está tan impactada que entra en shock y parece evadir la realidad y se sume en sí misma, preocupando aún más a su mamá, su novio y sus seres queridos.

Mientras Nicolás busca consolarla y habla con ella, Romina permanece con la mirada fija en un punto y con las lágrimas cayéndole por las mejillas; su madre está inconsolable y no deja de llorar, imaginando cómo será la vida de su hija en el manicomio.

En su perfil de Instagram Dariana Romo compartió una imagen y le preguntó a sus fans que si creían que Romina soportaría estar en un manicomio, luego que en el capítulo anterior fue llevada a uno, por lo que los mensajes comenzaron a llegar.

“Con el amor de su familia y de Nicolás esperemos que si #rominainocente”, “Aay, que no se lleven”, “Yo digo que sí va aguantar ella es fuerte”, “No creo que aguante nuestra Romi, por cierto, estás haciendo un excelente trabajo, me encanta”, “¡Genia! ¡Cómo lloré con tu personaje...! Saludos desde Argentina”, “Uff... Esta escena está brutal... extraordinaria actuación, Dari. Se me hizo chiquito el corazón al ver a Romi así”, fueron algunos de los comentarios.





