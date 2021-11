Como la protagonista juvenil de la telenovela “S.O.S. Me estoy enamorando”, Dariana Romo ha cautivado a los televidentes y a sus admiradores en redes sociales con su actuación interpretando a Romina, una joven de 17 años que empieza a descubrir el amor.

Y una de las preguntas que más le hacen sus seguidores es si su madre Lolita Cortés le critica la manera en que actúa, pues la reconocida actriz y bailarina se ha caracterizado por ser “la juez de hierro” en diversos programas de telerrealidad como “La Academia”, de TV Azteca, y “Las Estrellas bailan en Hoy”, de Televisa.

Es por ello que Dariana Romo decidió revelar si Lolita Cortés critica su actuación en la telenovela “S.O.S. Me estoy enamorando”, la cual es la primera oportunidad que tiene la histrionisa de 26 años en los melodramas luego de participar en algunos capítulos de “Como dice el dicho”.

En una visita que realizó al programa “¡Cuéntamelo ya!” acompañada por el actor Jorge Trejo, su pareja en el melodrama, Dariana Romo reveló qué es lo que le dice su madre sobre su actuación en la telenovela y si le ha hecho alguna crítica o corregido en alguna manera.

La actriz indicó primero que lleva una gran relación con Lolita Cortés, de la cual deja constancia constantemente en Instagram, pero que en el plano profesional cada una pinta su raya y ni ella se mete con el trabajo de su mamá y ni su madre con el de ella.

“No, la verdad que ella no, para nada. Creo que somos unas grandes compañeras de teatro, sabemos respetar eso, que en el teatro somos compañeras, no somos familia, ya afuera, obviamente, mamá e hija”, enfatizó Dariana Romo sobre cómo se lleva con Lolita Cortés en este plano, aunque admitió que sí ha recurrido a buscar su ayuda en algunas ocasiones.

“Pero si yo llego de ‘oye, pues ayúdame, no estoy sacando este personaje o no le entiendo’”, agregó la actriz, quien ha resaltado dentro del elenco de “S.O.S. Me estoy enamorando” por su frescura y talento, pues ella prácticamente se ha formado en el teatro pero ahora ha dado el salto a la televisión.

Dariana Romo, además de su talento, ha llamado la atención en la telenovela debido a que interpreta a una adolescente cuando en realidad ella tiene 22 años de edad y ya tiene un bebé de tres, sin embargo, sigue luciendo como toda una jovencita y ello le permite meterse en la piel de un personaje juvenil.

Para la histrionisa mexicana de teatro y televisión, su papel de Romina es muy importante pues puede abrirle las puertas a más producciones en el formato de telenovelas, algo que es muy probable que pase pues su personaje ha gustado mucho.





