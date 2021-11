Dariana Romo aboga por segunda temporada de S.O.S. Me estoy enamorando

Con su personaje de Romina, Dariana Romo ha conquistado a los televidentes en la telenovela “S.O.S. Me estoy enamorando”, la cual ha significado su debut en melodramas y su primer protagónico juvenil; el éxito de la producción y de su papel ha sido tal que la actriz aboga por una segunda temporada.

Con una formación mayormente en teatro, la hija de Lolita Cortés únicamente había participado en la televisión con algunas participaciones en el programa seriado “Como dice el dicho”, pero la productora Lucero Suárez le abrió las puertas con un papel principal juvenil en “S.O.S. Me estoy enamorando”, y ella lo ha aprovechado al máximo.

El talento demostrado por Dariana Romo ha robado cámara en la telenovela y sus fans le cuestionaron si no extraña a Romina, pues las grabaciones ya culminaron, y si le gustaría una segunda temporada, y esto fue lo que respondió.

Tras su impresionante actuación como una adolescente de 17 años con un trastorno de aprendizaje, Dariana Romo realmente tocó al público, que ha quedado cautivado con ella y con su tierna historia de amor con Nicolás, interpretado por Jorge Trejo.

Ante el fin de las grabaciones de “S.O.S. Me estoy enamorando” la semana pasada, los televidentes le plantearon la pregunta a la actriz sobre si extrañaba a Romina y ella contestó muy sincera sobre lo que sentía y abogó por una segunda temporada.

“Sí extraño muchísimo a Romina, me encantaría que hubiera una segunda temporada de ‘S.O.S.’ o algo así, algo para poder interpretar a Romina otra vez”, contestó Dariana Romo en video mientras jugaba con su hijo Valentino y realizaba la dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram.

Posteriormente, otro usuario le cuestionó qué es lo que más le había gustado de interpretar a Romina y ella respondió: “Todo, la verdad creo que poder contar su historia fue muy bonito, y no sé, me divertí muchísimo con Romina, siento que lo imprudente y lo espontánea… me divertí mucho en esta grabación”.

En “S.O.S. Me estoy enamorando”, Romina tiene como madre a Leonor, interpretada por la actriz Lourdes Reyes, sobre quien Dariana Romo se deshizo en halagos y señaló que le encantaría volver a coincidir en algún proyecto en el futuro.

“Poder trabajar con Lourdes fue hermoso, fue lo más hermoso que pudo haber pasado, en la vida real ya se convirtió en mi mamá, me encantaría en un futuro poder trabajar otra vez con ella porque de verdad fue un honor, no hay palabras suficientes”, remató la actriz, quien agregó que espera que pronto la puedan ver en otra telenovela tras Romina.

