Danilo Carrera protagonizaría El amor invencible al lado de Angelique Boyer

La nueva producción de Juan Osorio, que llevará por nombre “El amor imposible”, tendría ya su triángulo amoroso completo con la participación de Danilo Carrera en esta ficción, haciendo pareja con Angelique Boyer, y con la actuación de Daniel Elbittar, quien podría encarnar nuevamente a un villano.

Aunque el productor no ha hecho oficial los nombres de los estelares, en redes sociales trascendió que Danilo Carrera protagonizará “El amor invencible” al lado de Angelique Boyer, sumando así otro papel importante en su carrera pues actualmente es uno de los principales en “Vencer la ausencia”.

El actor ecuatoriano había sonado para formar parte del elenco de Juan Osorio y de acuerdo con el periodista de espectáculos Edwin Palencia, fuentes muy confiables confirmaron que será el protagonista, desatando una serie de opiniones encontradas en la red.

Sumaría otro protagónico

Danilo Carrera parece tener una carrera en ascenso pues ha obtenido roles importantes en sus últimas ficciones, siendo protagonista y villano, y actualmente se le ve en la pantalla chica en “Vencer la ausencia”, donde hace pareja con Ariadne Díaz.

Pero el histrión volvería a los protagónicos unitarios con “El amor imposible”, producción de Juan Osorio que se espera se estrene antes que finalice 2022 y que tendría a Angelique Boyer con el rol principal femenino.

El periodista Edwin Palencia, desde la cuenta de Instagram de Confesiones de famosos, dio a conocer que Danilo Carrera no sonaba como candidato, sino que ya había sido elegido para protagonizar la nueva ficción de Juan Osorio, la cual comenzará grabaciones en breve.

“El miércoles durante las grabaciones del especial 'Fiesta Mexicana 2022' , que se transmite años tras año el 15 de septiembre por 'Las Estrellas', mi equipo a través de varias fuentes muy confiables confirmaron que Danilo no es candidato, si no en efecto el elegido para protagonizar esta historia junto a Angelique Boyer”, escribió.

Sólo resta esperar que Juan Osorio lo haga oficial, como ya lo ha hecho confirmando la participación de parte del elenco como Anette Michel y Daniel Elbittar, quien se perfila para ser el villano de esta ficción. El protagónico de Danilo Carrera ha levantado revuelo en redes y los internautas han dividido opiniones.

“¡Pónganlo de Villano!”, “¿Otra vez? Es tan mmm”, “No bueno, Televisa ya no conoce a otros actores”, “Ni actúa”, “Yo creo que lo va ser increíble”, “Mi Danilo”, “¡¡No puede ser!! Con Danilo noooo”, “No, Danilo no, por favor, necesitamos una pareja mejor para Angelique”, “Ay no ya no. Mejor otro Emmanuel Palomares o Moisés Peñaloza”, fueron algunas de las reacciones.

