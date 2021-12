Danilo Carrera debutará en la FIL con “Cuando nadie me ve”

Pensar que por ser un actor reconocido se le abrirían con facilidad las puertas para su debut como escritor fue más difícil de lo que Danilo Carrera pensó, porque le tomó cuatro años demostrar que es un autor de best seller. Recientemente se dio a conocer que el ex de Michelle Renaud debutará en la FIL con “Cuando nadie me ve”.

Desde los 7 años de edad empezó a escribir sus propias historietas, a los 19 terminó su primer libro y a los 21 el segundo, pero éstos nunca los publicó, fue hasta sus 32 años de edad que el protagonista de la telenovela Contigo Sí logró su tan anhelado sueño de sacar a la luz "Cuando Nadie Me Ve".

Su obra literaria, que aseguró, se convirtió en best seller de Amazon (aunque no reveló las cifra de ventas), ya está en las librerías del país, y mañana a las 18:00 horas, lo presentará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. "Fueron cuatro años de trabajo, cuatro años en los que estuve tocando puertas, de demostrarle a la gente que yo era capaz de escribir un libro, capaz de hacer un best seller", señaló el actor ecuatoriano.

"Llegué a creer que ser por ser actor me ayudaría, pero al contrario, te etiquetan 'ay no, él es actor ¿qué va a escribir? Es lo primero que decía la gente. Fue un proceso difícil, pero se logró". Cuando por fin una editorial decidió publicar "Cuando Nadie Me Ve", respetaron su historia, pero le ayudaron a que la lectura fuera más fácil y de las 500 páginas que entregó, las redujeron a 300.

"Me acuerdo que cuando presenté el libro, porque primero solo estuvo disponible de manera digital, hice entrevistas y los presentadores me decían: sí amigo, felicidades. Se cortaba la llamada, pero yo los seguía escuchando criticándome: ¿en qué mundo estamos ahora? ¡Que Danilo Carrera publica libros! ¡imagínense! ¿a dónde vamos a llegar"".

"Pero mi libro les calló la boca a todos ellos porque fue best seller de Amazon. No te puedo decir la cantidad de unidades que se vendieron, pero tiene que haber más de tres ceros en las ventas". La historia que plantea en su publicación es de amor, sobre Santiago, un actor muy famoso, con una vida de lujos y Alejandra, una chica inocente, de un nivel diferente al hombre del que se enamora.

El choque entre los dos mundos en los que viven, hacen de su amor algo imposible, aunque lucharán por mantenerse unidos.

Después de esta primera experiencia en las letras, Danilo trabaja con entusiasmo con el guión de su primer película Solo en Ciudad de México de la que quiere ser el protagonista.

Además ya tiene los temas para un siguiente libro que sería de una trama fantástica, donde habrá duendes y hadas habitando una tierra plana.

