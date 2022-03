Luego de terminar con las grabaciones de la telenovela “Contigo sí” y de tener un polémico viaje por Egipto, Danilo Carrera estaría a nada de regresar como protagonista en el nuevo proyecto de Rosy Ocampo pues acaba de confirmar su participación en “Vencer la ausencia”, que en breve iniciará con su etapa de producción.

El actor ecuatoriano viene de encarnar al villano de “Contigo sí”, melodrama que fue producido por Ignacio Sada para Televisa, pero apenas se tomará unos días de descanso antes de regresar a los sets de grabación y aunque no dio mayores detalles de cuál será su papel en “Vencer la ausencia”, se especula que sería uno de los protagonistas masculinos.

Danilo Carrera ya había participado en la saga de “Vencer” con Rosy Ocampo, por lo que quizá no se esperaba que fuera parte del elenco de la cuarta entrega de la franquicia, pero el actor confirmó su participación en “Vencer la ausencia” y no dará tiempo de refrescar su imagen pues ha hilado proyecto tras proyecto.

Fue la cuenta fandom Noveleando en Instagram la que reprodujo unas declaraciones del actor luego de su regreso tras unas vacaciones por Egipto, donde causó revuelo gracias a su apariencia física y se había rumorado que, junto con sus hermanos, había sido deportado de aquel país por conductas inapropiadas.

No obstante, el galán de telenovelas descartó haber sido expulsado de la tierra de los faraones, aunque admitió que su presencia causó revuelo entre las mujeres y realizó algunos actos que están prohibidos en aquella nación, por lo que un grupo de hombres poderosos pidió su salida del país, pero eso no ocurrió y él puede regresar a Egipto cuando lo desee.

Tras esos incidentes, Danilo Carrera regresó a Ecuador pero sólo por unos días pues pronto se integrará al elenco de “Vencer la ausencia”, proyecto en el que confirmó su participación aunque no reveló mayores detalles del personaje que interpretara: “Contento y agradecido por tener trabajo”, fueron sus escuetas declaraciones.

Hay que recordar que el ecuatoriano ya interpretó un personaje en la saga de “Vencer” y se trató de Omar Cifuentes en “Vencer el miedo”, telenovela que se transmitió en 2020 y donde fue protagonista al lado de Paulina Goto, por lo que no se sabe si para esta nueva entrega regresará con el mismo papel o será uno nuevo.

En redes sociales comenzó a especularse que Danilo Carrera será protagonista nuevamente y pareja de Ariadne Díaz en esta ficción, con quien ya compartió créditos en “La doble vida de Estela Carrillo”, aunque ello todavía no ha sido confirmado ni por los actores ni por la productora Rosy Ocampo.

La participación del protagonista de “Quererlo todo” en “Vencer la ausencia” ya generó reacciones por parte de los televidentes, quienes dividieron opiniones: “Que regrese como ‘Omar’”, “¿Otra vez el? Ay, no, o sea, hay más actores“, “Hubieran puesto a Brandon Peniche, él sí actúa excelente”, “Hubieran puesto otro, ay, no, hasta Brandon queda mejor que él, aburre”, “Ojalá tenga mejor desempeño actoral pues es pésimo, esa última novela fue el fracaso, muy acartonado”, “¿No que iba a ser Jorge Salinas o José Ron? Siempre ponen a los mismos“, “Además de que nos saturan con su presencia, es pésimo actor”, “La verdad, me encanta, pero por favor que no sea protagonista”.

