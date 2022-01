Danilo Carrera: "Se dice que soy actor, pero nadie sabe a lo que en verdad me dedico"

Como actor, es uno de los protagonistas más solicitados del momento; el año pasado Danilo Carrera por fin vio cristalizado su anhelo de debutar como escritor con el lanzamiento de su primer libro, pero además tiene otras actividades tal y como lo dijo recientemente: "Se dice que soy actor, pero nadie sabe a lo que en verdad me dedico".

"A muchas cosas más. Me dedico a escribir, a mi hacienda con mis hermanos en Ecuador", señaló Danilo. "Sembramos banana, soya, arroz, cacao, trigo, maíz. Me dedico también a jugar futbol. Hay muchas facetas más que quiero poner en mi vida". En su natal Guayaquil, Ecuador, Danilo creció viendo a su padre sembrar la tierra.

"A muchas cosas más. Me dedico a escribir, a mi hacienda con mis hermanos en Ecuador", señaló Danilo. "Sembramos banana, soya, arroz, cacao, trigo, maíz. Me dedico también a jugar futbol. Hay muchas facetas más que quiero poner en mi vida". En su natal Guayaquil, Ecuador, Danilo creció viendo a su padre sembrar la tierra.

Por eso ahora que es adulto y tiene poder adquisitivo, el actor decidió invertir en la cosecha y exportación. "Es algo que mi familia siempre ha hecho, sembrar la tierra y yo he seguido con ese legado. Me encanta trabajar la tierra, me falta tiempo para dedicárselo más, pero estoy ahí con mis hermanos haciendo equipo y cuando tengo la oportunidad los acompaño".

La cosecha, comentó, le ha permitido abrir una importante fuente de empleo hasta para 80 familias. Además de que todo lo que siembran lo exportan. Pero Danilo no se conforma, hay muchas otras cosas que desea realizar, por ejemplo poder participar en los Juegos Olímpicos.

"En el 2021 al cien se cumplieron mis metas, pero todavía me faltan muchas cosas, por ejemplo ir a las Olimpiadas", señaló el artista, quien se negó a revelar en qué tipo de disciplina le gustaría competir. "También me gustaría dedicarme a ayudar en Ecuador, a la gente de mi tierra".

Luego de su separación con la actriz Michelle Renaud, Danilo sigue soltero y contento de su etapa en solitario. "Estoy en el proceso que tengo de conocerme a mí mismo, disfrutarme a mí y hacer cosas que sean para mí".

