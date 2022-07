Daniella Chávez luce bañador de pronunciado escote en la playa ¡sin límites!

La modelo Daniella Chávez aprovecha al máximo el verano y ya le está sacando todo el jugo luego de lucirse posando con un bañador de pronunciado escote en la playa, con el que demuestra que ¡no tiene límites!

A pesar de que la chilena posó con un bañador de color negro en pleno verano, ha vuelto a endulzar la vista de sus seguidores con un par de fotografías que dejan mudo a cualquiera gracias a su belleza, estilo único y a que nadie brilla como ella lo sabe hacer.

Y es que Daniella Chávez lució cuerpazo y el par de encantos delanteros que posee, con un bañador de pronunciado escote, hasta la cintura, sin problema alguno, pues no tiene ninguna imperfección la cual tenga que esconder.

Lee también: Supera Daniella Chávez a Demi Rose tras lucirse en body suit sin sujetador

Y aunque la postal fue tomada en la playa a plena luz del día, Daniella Chávez no perdió el glamour y toda elegancia que la caracterizan en cada una de sus publicaciones en las redes sociales.

Acariciando sus curvas con la arena blanca de las playas de Miami, Florida, la chilena fanática del fútbol, puso a pensar a sus seguidores, tras preguntar de nuevo: "1 o 2? DaniellaChavez.cl".

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

Y ya hay reacciones de sus fanáticos, empezando por sus fieles seguidoras y colegas. "La 1", "Diosa", "Las dos", "Pretty" (Bonita), "Las dos son perfectas", son los primeros comentarios que saltan a la vista.

Y otros halagadores mensajes tampoco se han hecho esperar: "Que hermosa te ves con traje de baño negro", "Eres la mujer más sexy", "You’re so gorgeous" (Eres tan hermosa), "Wow, que modelo mami! Saludos y besos"...

A menos de 24 horas de haber compartido su publicación en Instagram, la famosa chilena ya ha logrado que la volteen a ver un total de 83,437 seguidores y se pueden leer alrededor de 1,600 comentarios que comprueban la admiración de la modelo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!