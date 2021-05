Daniella Chávez confirma que no tiene límites con sugerente movimiento de caderas

Para abrir con este fin de semana deleitando a sus seguidores con su cuerpazo, la modelo chilena Daniella Chávez continuó con la idea, confirmando que no tiene límites al protagonizar un sugerente movimiento de caderas que dejó mudos a más de uno.

Y es que la ex conductora de Televisa Deportes ha dejado clara la personalidad que pretende ser a nivel mundial con sus más infartantes imágenes y vídeos, toda vez que no escatima en lo absoluto al mostrar su exquisita figura tanto en sus redes sociales como en su cuenta de Only Fans (Sólo Fans).

Lee también: Ana Martín, de cinturita de avispa a sus 35, a cinturita de obispo a sus 75 años

Una imagen dice más que mil palabras, pero un vídeo, resulta mucho mejor para transmitir lo que se quiere; es por ello, que Daniella Chávez toma este tipo de riesgos, y este sábado por la tarde, hizo arder corazones y elevar la temperatura de sus más de 14.5 millones de fanáticos a través de su cuenta oficial de Instagram.

Y aunado a su clip en el que se pueden observar perfectamente bien sus movimientos candenciosos, la modelo de 35 años, ha escrito en la descripción: "Qué buena vista tenés cuando me ponés a cuatro patas. Si se entera de esto mi papá, te mata. No te doy las gracia' pa' que me diga' ingrata. Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicada…".

Que hace referencia a la letra de la canción que la también cantante del género urbano, ha elegido esta vez como pretexto para lucir su figura tras "vestir" un bikini de cuero con sus respectivas tapaderas para el busto y el obligado hilo dental, que por cierto, compartió a través de sus historias.

Lee también: Sin límites, Daniella Chávez deleita con postal; fans dicen que se le nota el gym

Inevitablemente, la chilena más vista en las redes sociales, generó hasta el momento, 2,295 comentarios, y un total de 365,752 reproducciones. También han reaccionado a su clip, un total de 117,967 seguidores de la playmate.

Entre los comentarios se leen: "Tú eres como el fuego", "Delicia", "Preciosa", "Awh your absolutely gorgeous girl x" (Awh tú absolutamente hermosa x), "Perfecta", "Top linda show", "La Barbie", "Beautiful" (Hermosa), "Hey baby", "Que hermosa", "Any view of you is perfection" (Cualquier vista de ti es la perfección), "Musa blonda", "Vivacious beauty of Venus garden" (vivaz belleza del jardín de Venus), "Wow love" (Wow Amor).

Los cientos de emojis de caritas amarillas con ojos de corazón, las ardientes llamas de fuego, los besos, aplausos y corazones rojos, son algunas de las imágenes que algunos usuarios que se quedaron sin palabras, utilizaron para describir la admiración que tienen por la chilena.