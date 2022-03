Daniela pide perdón a Mariana por practicarle prueba de ADN en Los Ricos También Lloran

Los celos y incertidumbre que le generaba la sola presencia de Mariana Villarreal (Claudia Martín) que llegó a sus vidas inesperadamente, se apoderaron de Daniela Montesinos (Alejandra Barros), quien, para salir de dudas, le mandó a hacer una prueba de ADN y tras ver los resultados, terminó pidiéndole perdón en la telenovela "Los Ricos También Lloran".

Daniela no puede creer que Mariana es una persona buena de alma pura, por lo que, tras sentirse celosa y pensar que podría ser la hija perdida de su marido Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú) quiso salir de dudas con ayuda del Dr. Murillo -médico de cabecera de la familia-, muy a pesar de la negativa de él, pues siempre le dijo que querer practicarle dicha prueba, era una grosería para Mariana.

De todas formas, Daniela entró a la recámara de Mariana y tomó algunos cabellos de su cepillo que junto con una muestra de saliva de su esposo, fueron analizados en el laboratorio. Pero el resultado fue negativo y con cero porciento de probabilidad de parentesco y lazos de sangre.

Ahora la culpa no ha dejado a Daniela, quien ya comienza a convencerse de la bondad de Mariana. Por ello, se armó de valor y le pidió perdón por haberla hecho pasar por la vergüenza de haber sido objeto de investigación para salir de dudas sobre la relación que hay entre ella y su esposo, en frente de él.

Pero lejos de enojarse, lo único que Mariana le dijo fue que su papá lo era todo para ella y que ningún otro hombre por más bueno que fuera, iba a poder ocupar su lugar; Don Alberto le dice que si viviera, estaría muy orgulloso de ella. Mariana les agradece por aceptarla con todo y su perrito y sus "tiliches" pero tambien es consciente.

Por lo que les hace saber a ambos que si su presencia en la mansión Salvatierra les va a seguir causando problemas entre ellos, que ella mejor se va; pero es interrumpida por Daniela que le dice que de ninguna manera pues si alguien falta de darle la bienvenida a la casa es ella. Toda emocionada, Mariana se levanta del comedor donde están desayunando y le da un abrazo que estremece a Don Alberto y sorprende a Daniela.

Aunque ella no sería no sería la única en pedir perdón, pues Mariana también le pidió por abrir la boca y hablar de más cuando Don Alberto le pidió su opinión sobre el dichoso producto de mole de olla en frente de todos los altos ejecutivos de Empresas Salvatierra; pues dijo que a su parecer la foto de Daniela no era la adecuada como imagen del producto, pues dijo que no le parecía que fuera una mujer que cocinara y que por ello no estaba bien para el producto.

Por lo que después de su intervención en la junta, Mariana también le pidió perdón a Daniela. Pero ésta no creyó en sus palabras y no sólo eso, sino que además se molestó e indigno más cuando todavía no cambiaba de actitud con ella.

La aventura de " Los Ricos También Lloran" apenas empieza y para ver lo que ocurrirá capítulo a capítulo, no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

