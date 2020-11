Daniela Romo feliz con 'Vencer el desamor´ junto a David Zepeda

Actualmente David Zepeda está envuelto en medio de una polémica tras los supuestos rumores que lo vinculan sentimentalmente con el fallecido estilista de las estrellas, Daniel Urquiza, sin embargo, no todo ha sido malo dentro de la carrera del actor, pues hoy en día y pese a los escándalos es una de las figuras más cotizadas de la televisión mexicana.

El actor ha tenido la oportunidad de participar en melodramas de Televisa como Soy tu Dueña, La fuerza del destino', 'Abismo de Pasión', 'Mentir para vivir', 'Hasta el fin del mundo' (2014), 'Tres veces Ana' , entre otras. Hoy en día es el protagonista de la novela Vencer el desamor, la cual tuvo récord en audiencia en su estreno.

En está historia David Zepeda comparte créditos con Claudia Álvarez, Daniela Romo, Juan Diego Covarrubias, Emmanuel Palomares, Julia Urbini y Valentina Buzzurro, junto con Altair Jarabo, Alfredo Gatica e Isabella Camil en los roles antagónicos. Zepda le da vida al personaje de Álvaro Falcón Albarrán, quien es hijo de Bárbara Albarrán de Falcón (Daniela Romo).

Durante una entrevista, Daniela Romo confesó que su personaje en la historia de Vencer el desamor ha sido uno de los papeles más hermosos que le ha tocado interpretar a lo largo de su carrera. La cantante también habló de las experiencias que ha tenido junto al actor David Zepeda.

La actriz aseguró que tiene un vínculo muy cercano con el histrión, pues está será la segunda vez que será su madre en una historia por lo que no se le dificulta en lo absoluto trabajar con él. "Trabajamos todos los días de sol a sombra y hay muchas anécdotas. Por ejemplo, David Zepeda, que es mi hijo mayor, es la segunda vez que es mi hijo, entonces pues tenemos ya una relación de madre e hijo", dijo.

Romo también destacó que ha sido sencillo trabajar con los demás actores, sin embargo, no había coincidido antes con ellos."Juan Diego Covarrubias es mi hijo de en medio, mi hijo ‘Eduardo’, con él no había trabajado, pero fuimos en alguna otra ocasión en otras novelas vecinos de plató y me parecía un muchacho encantador y muy caballeroso y me divierto mucho con él, y mi hijo pequeño, Manuel Palomares, con él ya había compartido En tierras salvajes, y siempre he tenido un gran cariño y una gran conexión con él", finalizó.

Vencer el desamor se estrenó el pasado 12 de octubre en México rompiendo récord de audiencia. El estreno registró 3.4 millones de personas. De acuerdo con el periodista Juan José Origel es la telenovela que más audiencia ha tenido en su estrenos en los últimos dos años y que hoy en día ya se encuentra en la favorita del público.

"Esta producción protagonizada por Daniela Romo, Claudia Álvarez, David Zepeda y Juan Diego Covarrubias, lleva pocas semanas al aire , en las que ya se ha colocado en las favoritas", escribió Origel.

Por su parte, Daniela Roma no duda en agradecer el apoyo al público a través de sus redes sociales. "Gracias a todos ustedes‼️ #Repost @televisaprensa Gracias a tu preferencia, @vencereldesamor se coloca como lo más visto en el horario estelar, tras ser sintonizada por 3.3 millones de personas y superar a la competencia por 91%", reposteó la actriz.

