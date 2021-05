Daniela Castro le dio tremendo cachetadón a Irina Baeva: Me dolió horrible

Hace unos días Irina Baeva junto con Michell Renaud fueron invitadas al programa Pinky Promise, conducido por Karla Diaz, en donde la actriz rusa reveló algunas anécdotas que le han sucedido en México como cuando Daniela Castro le dio tremendo cachetadón, confesando que le dolió horrible.

Irina Baeva confesó que este doloroso encuentro se dio durante una presentación de una novela, en vivo y en Facebook, sin especificar de que melodrama se trató, sin embargo, ella desconocía las intenciones de Daniela Castro de darle tremenda bofetada que la dejó apralizada.

“No me la dio en la novela, me la dio en la presentación de la novela que estaba como en vivo, en Facebook”, recordó Irina Baeva en el programa. La rusa señaló que en esa novela, ella había atropellado a un chico, situación por la que pasó gran parte de la novela en la cárcel, mientras que el personaje de Daniela Castro era arruinarle la vida por haberse enamorado del chico del accidente.

Durante la presentación de la novela, la escena consistía en que Daniela Castro la amenazaba para que contará la verdad, sin embargo, la más sorprendida fue ella cuando la primera actriz le dio tremendo cachatadón que le dolió hasta el alma. “Ella me dio un cachetadón que todo mundo en Facebook en vivo, así de ‘¿qué pasó? ¿qué pasó?’. Se oyó, así, silencio en el foro, pantalla en negro y me dio zaz. Me dolió horrible”.

Ante la sorpresiva actuación de Daniela Castro, Irina Baeva indicó que se quedó agarrándose el cachete del dolor que sintió, descartando que haya enfrentado a la actriz después de la presentación de la novela. En está misma entrevista la actriz rusa, quien está a punto de contraer matrimonio con el galán de Televisa, Gabriel Soto aprovechó para dar algunos detalles de lo que será el evento.

Irina Baeva confesó que su boda se llevará en México pero aún no tiene planeada en que ciudad del país se casará y que van a esperar que pase la pandemia para llevar a cabo la boda, pues desea que toda su familia esté con ella en este momento tan importante en su vida.