Daniel Elbittar se suma al elenco de Amor imposible, telenovela de Juan Osorio

Tras robarse el protagonismo en “La herencia, un legado de amor”, donde interpretó al villano principal, Daniel Elbittar causó una gran impresión en el productor Juan Osorio, que lo quiere en su próximo melodrama y lo ha confirmado de viva voz.

En una entrevista con medios de comunicación, el creativo dio a conocer que Daniel Elbittar se suma al elenco de “Amor imposible”, aunque no mencionó cuál será el papel que tendrá o si al fin le dará la oportunidad de ser el protagonista.

Hay que recordar que para la nueva telenovela de Juan Osorio se rumoró ya está prácticamente “amarrada” Silvia Navarro para tener el rol principal femenino y, pese a que todavía no se sabe si Daniel Elbittar será protagonista o villano, en caso de que se confirme seguramente tendrán algo que ver.

Así lo confirmó el productor

Juan Osorio fue interceptado por los medios de comunicación y cuestionado sobre su nuevo melodrama, el cual tendrá el horario estelar del canal de Las Estrellas cuando se estrene, pero aunque los rumores sonaron fuerte de que era Silvia Navarro la protagonista, él todavía lo dejó en el aire.

Sin embargo, sí confirmó a Daniel Elbittar como parte del elenco de “Amor imposible” pues al parecer el venezolano lo convenció con el trabajo realizado en “La herencia, un legado de amor”, por lo que decidió darle un papel en la nueva telenovela que está preparando.

“El que sí puedo asegurar que va a ir conmigo es (Daniel) Elbittar, les aseguro que está en el proyecto, eso sí se los doy por adelantado y tengo muchas ganas porque hizo un gran trabajo con el personaje de ‘La herencia’”, manifestó Juan Osorio ante las cámaras.

El productor señaló que le gusta mostrar rostros nuevos en sus telenovelas y también tiene actores y actrices con los que suele trabajar en varios proyectos, y este es el caso del villano de “La desalmada”, aunque no reveló todavía qué papel tendrá en “Amor imposible” o si volverá a ser el antagonista.

Silvia Navarro aún no está segura

Aunque hace unos días se había dado casi por un hecho que Silvia Navarro regresaría Televisa para protagonizar la nueva telenovela de Juan Osorio, ahora fue el propio creativo quien señaló que no ha tenido contacto con ella por lo que no está confirmada para llevar el rol principal.

“Me encantaría, no he tenido un acercamiento con ella pero me encantaría que fuera ella, pero yo creo que de acuerdo con las características del personaje y la situación, les tengo una gran sorpresa, sí tengo ya a la pareja protagónica pero hasta que no la cierre se los digo y se los comparto”, sostuvo.

