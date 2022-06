Damián se sale con la suya y se roba a Elisa en Abismo de Pasión

Luego de una lucha constante entre Gael Mondragón -o Gael Arango Navarro- (Mark Tacher) y Damián Arango (David Zepeda) por el amor de la dulce y tierna Elisa Castañón Bouvier (Angelique Boyer) cuya amistad desde niños les ha dado el derecho a amarla profundamente, todo parecía indicar que cada quien había encontrado a su cada cual, y con todo y eso, Damián se sale con la suya y se roba a Elisa en la telenovela "Abismo de Pasión".

Los últimos capítulos están por venir en la telenovela de Angelli Nesma Medina para Televisa, pero lo que sí es un hecho es que la vida y el desprecio de Elisa, le darán una lección a Damián Arango, quien tras verse obligado por su madre, la malvada Alfonsina Mondragón Vda. de Arango (Blanca Guerra) de casarse con Florencia Landucci Cantú (Altaír Jarabo), le harán tragarse sus palabras de odio cuando descubra quién es en realidad Gael y que reconozca que su obsesivo amor por Elisa lo ha llevado a traspasar los límites de lo incorrecto.

Y es que, Damián no tiene la culpa de todo lo que le ha pasado pues su madre le metió por los ojos a Florencia, quien ha sido instrumento de su errónea venganza contra los Castañón Bouvier-, pues su maldad no la deja ver su equivocación, y tras pensar que la mujer que se fugaba con su marido Rosendo Arango (César Évora), era Estefanía Bouvier de Castañón (Ludwika Paleta), ha desatado una ola de mentiras que ha venido a cambiar todo el rumbo de la historia.

Pues en realidad, lo que Estefanía hacía en el auto de Rosendo, era convencerlo de que no cometiera el error de fugarse con Carmina Bouvier (Sabine Moussier) -su hermana-, y que no abandonara a su familia (su esposa Alfonsina y su hijo Damián).

Y lo anterior, ha envuelto a Damián (David Zepeda) quien también ha sido objeto de venganza de su madre con los Castañón Bouvier y con todos los habitantes del pueblo. Lo que llevaría a que éste cometiera graves errores en su vida como casarse con Florencia Landucci Cantú -una mujer fría y calculadora a quien no ama- y encima, pensar que la ha embarazado.

Aún así, Damián Arango, se resiste a la idea de perder a Elisa Castañón Bouvier, la mujer que en realidad ama, y sin importarle que él ya trae dos grandes pesos colgando de su alma como su matrimonio y el supuesto hijo que Florencia espera, no descansará hasta lograr estar con el amor de su vida.

Sin importarle incluso, arrebatarle a Gael, del altar montado en las ruinas de Chichén Itzá (Yucatán, México) a Elisa, a la mujer que estaba a punto de darle el "sí, acepto" a quien en realidad es su hermano de sangre, hijo de Rosendo Arango (Évora) y de la malvada Ingrid Navarro (Isabela Camil), la verdadera rival de Alfonsina.

Por su parte, Elisa, quien siempre ha amado con todas sus fuerzas a Damián, y a quien renunció por completo con todo el dolor de su corazón cuando se enteró que podrían ser medios hermanos -rumor desmentido por su padre Augusto Castañón (Alejandro Camacho) antes de morir-, y luego cuando fue a darle la noticia de que no era así, tras darse cuenta que Damián tuvo una noche de pasión con Florencia cuando los vio metidos en la cama, ahora está entre la espada y la pared.

Pues por un lado, ella sabe que siempre ha amado a Damián, pero por otro lado, le ha dicho que lo odia por haberse presentado de esa forma tan ruin a evitar su boda con Gael, el hombre que le había dado tantas alegrías en los últimos meses y con quien ya se había hecho a la idea de que iba a formar un matrimonio, muy a su pesar de amar tanto a Damián.

Pero quien ayudó a que Damián corriera a los brazos de Elisa, fue la propia Florencia, quien ya se cansó de ser objeto de venganza de Alfonsina y se descubrió ante todos que no está embarazada de Damián ni de ningún otro hombre, y de que tampoco es hermano de Elisa, jugándose el todo por el todo y saliendo de la Hacienda de los Arango, con dos maletas por delante y sin nada a cambio más que de su libertad completa, ya sin su padre Guido Landucci (Ricardo Dalmacci) y con su tío Paolo Landucci (Sergio Mayer) en contra.

Entre tanto, Elisa y Gael están en el altar frente al padre Guadalupe 'Lupe' Mondragón (René Casados), que están acompañados por sus más leales amigos y personas que los quieren, incluso viéndose traicionados por Gael, como Paloma González (Livia Brito) -quien está esperando un hijo de Gael y se ha callado para que él pueda ser feliz con Elisa-.

Así como su nana Dolores 'Lolita' Martínez y Braulio Chirinos (Francisco Gattorno), y mucho más... Pero tras respirar el aire puro de Yucatán y estar en un clima de paz y tranquilidad, no contaban con la presencia de Damián Arango, quien a punta de pistola pide a Elisa que suba a su caballo, dejando a su hermano Gael, sin posibilidad alguna de ser feliz con ella.

Para seguir viendo qué más pasará en las últimas semanas de "Abismo de Pasión", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 2:30 pm por el Canal de las Estrellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!