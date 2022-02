Cynthia Klitbo y Daniela Castro regresarían como villanas de Pecado de Amar

Su última producción fue "Imperio de Mentiras" en 2020-2021, pero todo parece indicar que este 2022, la productora Giselle González Salgado, viene dispuesta a iniciar un nuevo proyecto como es el remake de "Amarte es mi Pecado" que tentativamente llevaría por nombre "Pecado de Amar", cuyas villanas podrían ser interpretadas por Cynthia Klitbo y Daniela Castro, dos de las actrices que tienen mucha experiencia para encarnarlas.

Y es que, a decir verdad son un ícono de las villanas de los melodramas de México, pues quién no las recuerda dando vida a Sofía Gastélum en "Cadenas de Amargura" (1991), telenovela en la que precisamente ambas compartieron créditos como la protagonista y villana -respectivamene- o Tamara de la Colina en "El Privilegio de Amar" (1998-1999) en el caso de Cynthia Klitbo y a Carmen Menchaca de Miranda en "Médicos, Línea de Vida (2020).

O a la máster Daniela Castro que, aunque tiene tiempo alejada de las telenovelas luego de interpretar a recordados personajes como Isabel Durán en "El Noveno Mandamiento" (2001), Rosario Pedraza de Córdoba en "Mi Pecado" (2009) y la inolvidable Graciela Giacinti de Mendoza de "Lo que la Vida me Robó" (2013-2014), haciéndole la vida imposible a Angelique Boyer como su madre en la ficción.

Lee también: Tras Si Nos Dejan, Scarlet Gruber sería la protagonista de Pecado de Amar

Pues aunque el proyecto apenas está en sus primeros trazos, ya hay quienes apoyan a idea de que Cynthia Klitbo y Daniela Castro den vida a las malvadas Isaura y la tía Alejandra, personajes de "Amarte es mi Pecado" que en 2004 fueron interpretadas por Margarita Isabel y Sylvia Pasquel respectivamente.

Dicho melodrama fue producido por Ernesto Alonso 'el Señor Telenovela' (QEPD) y protagonizado por Yadhira Carrillo, Sergio Sendel y Alessandra Rosaldo, con actuaciones de Alexis Ayala, Tiaré Scanda, Raquel Olmedo, entre otros.

Lee también: Aseguran que Livia Brito tendrá el rol principal en novela de Giselle González

Misma historia que según se rumora, estaría siendo protagonizada por actrices como Scarlet Gruber de "Si Nos Dejan" (2021) o Livia Brito de "La Desalmada" (2021). Por otro lado, es el periodista de espectáculos Chema Cortés -quien tiene 'vara alta' con gente de Televisa, quien estaría proponiendo a Cynthia Klitbo y Daniela Castro como dos de las villanas de "Pecado de Amar", pues asegura que es uno de los retos más grandes que tiene Giselle González Salgado como productora del melodrama y no vislumbra a otras expertas de la actuación en los personajes de la tía Alejandra y la tremenda Isaura.

Entre tanto, es posible que la hermana de la actriz Michelle González -la villana de "Mi Fortuna es Amarte" (2021-2022), ya tenga a su elenco visualizado, pues lo que se sabe sobre la producción de "Pecado de Amar", es que se estarían iniciando grabaciones en el mes de febrero.

Por último, Chema Cortés apostaría porque Daniela Castro interprete a la tía Alejandra Madrigal de Horta, mientras que cree prudente que Cynthia Klitbo de vida a la terrible Isaura Ávila. Por otro lado, el público conocedor de los melodramas, está más que de acuerdo con la petición del reconocido periodista. Así lo dejaron ver a través de sus cometarios de dicha publicación.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!