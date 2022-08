Cynthia Klitbo vs Sylvia Pasquel: ¿Quién hizo mejor la escena de ‘Mis ahorros, mi dinero’?

En el capítulo 40 de la telenovela “Mujer de nadie” llegó la escena más esperada de todos los televidentes y fue donde Cynthia Klitbo recreó ese momento donde Isaura pierde sus ahorros luego de que le tiraran su colchón a la basura, trayendo a la memoria aquella en la que Sylvia Pasquel convirtió este momento en viral.

Desde hace varias semanas, el personaje de Isaura en el melodrama producido por Giselle González había comenzado a guardar poco a poco dinero dentro de su colchón en su habitación en la casa de Alejandra (Azela Robinson), y la mayoría de los televidentes se preguntaban si se grabaría la escena de “Mis Ahorros, mi dinero” que hiciera famosa Sylvia Pasquel en “Amarte es mi pecado”.

La respuesta llegó el pasado viernes cuando Cynthia Klitbo, en el papel de Isaura, interpretó el momento en el que sale corriendo detrás del camión de la basura mientras su dinero va volando por los aires, y en redes sociales se ha desatado el debate sobre quién lo hizo mejor, si ella o Sylvia Pasquel.

Así lloró Isaura por su dinero en “Amarte es mi pecado”

En 2004, Silvia Pasquel fue la encargada de darle vida a Isaura, la madrastra de Leonora (Yadhira Carrillo), y se convirtió en leyenda por una escena donde llora por su dinero, convirtiendo ese audio y esas imágenes en virales y en los últimos años han sido utilizadas por internautas para armar videos en redes sociales como TikTok.

En dicha escena, Isaura llega a la casa para encontrarse con la sorpresa de que habían tirado su colchón y sale desesperada corriendo tras el camión de la basura y llorando por su dinero, mientras se encuentra billetes volando por el aire o tirados en el suelo.

La frase que se hizo viral con la Isaura de Sylvia Pasquel es aquella que dice: “Mis ahorros, mi dinero, tanto que me costó ahorrarlo…”, mientras llora y grita y se ve a varias personas levantar algunos billetes del suelo, convirtiéndose en una escena icónica de las telenovelas mexicanas. Mira el video a partir del minuto 5.

Cynthia Klitbo y su versión 2022 de esta escena

Ahora fue el turno de Cynthia Klitbo recrear esta famosa secuencia que todo el mundo esperaba, pues la villana había ido ahorrando poco a poco sus billetes en el colchón, sin saber que Alejandra mandaría a tirar todas sus cosas a la basura, por lo que cuando regresa a la casa y entra al que fue su cuarto lo encuentra vacío.

Isaura pregunta que ocurrió con sus cosas y le contestan que acaban de tirar todo a la basura, incluido su colchón, por lo que sale corriendo tras el camión mientras los billetes van volando y mucha gente los está recogiendo en la calle. La villana llora por su “dinerito” tal y como le hiciera Sylvia Pasquel hace 18 años.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar y en redes sociales dieron su opinión sobre quien lo hizo mejor: “Estupendas las dos. De lo poco que sí está a la altura de la original”, “Cynthia la hizo bien también“, “Sin demeritar a Cynthia Klitbo pero la escena de Silvia Pasquel es icónica“, “Me encantan ambas“, “Me gustaron las dos”, “Ambas, aunque me inclino más por Pasquel en ‘Amarte es mi pecado’”, “Me quedo con Isaura 2004, eso no quiere decir que Cynthia lo hizo mal, ella también es buena”.

