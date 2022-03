Cynthia Klitbo está de regreso en Televisa y será una de las villanas de Mujer de Nadie

Lo prometido es deuda y las grabaciones de la telenovela que es un remake de "Amarte es mi Pecado" (2004), ¡ya iniciaron!; y entre las actrices que ya se vieron en las locaciones del melodrama figura nada más y nada menos que Cynthia Klitbo, que está de regreso en Televisa y será una de las villanas de "Mujer de Nadie", como se llamará la telenovela este 2022.

Los rumores sobre la participación de Cynthia Klitbo para dar vida a una de las recordadas villanas de la historia que está siendo producida por Giselle González para Televisa Univisión, eran bastantes, pues la actriz se encontraba en recesión con la televisora de San Ángel luego de que hace algunos meses estaba en espera de que terminara su contrato de exclusividad con la empresa para irse a trabajar fuera de México.

Y así fue como llegó a Lima, Perú para sumarse al elenco de "Junta de Vecinos", una serie cómica que retrata las diversas situaciones que se dan entre vecinos de diferentes personalidades y con estilos únicos de ser, que que fue estrenada en diciembre de 2021 en aquel país, cuya segunda temporada ha sido confirmada.

Pero ante los fuertes rumores, Cynthia Klitbo está de regreso en México y en Televisa, para interpretar un personaje que mejor sabe hacer como es una de las villanas de la telenovela que en 2004 fue protagonizada por Yadhira Carrillo, Sergio Sendel y Alessandra Rosaldo y dará vida a la malvada Isaura Ávila Vda. de Guzmán que en su momento fue encarnada por la actriz Sylvia Pasquel, siendo una de las villanas más peligrosas de la historia producida por Ernesto Alonso 'El Señor Telenovela'.

Y para dar la bienvenida a su personaje, Cynthia Klitbo ya apareció en las primeras imágenes del arranque de la telenovela que fue el pasado 8 de marzo en las locaciones de la mansión donde está siendo ya grabada "Mujer de Nadie".

En un vídeo que ya circula en redes sociales y que ha sido compartido por la propia Cynthia Klitbo y replicado por el periodista de espectáculos Chema Cortés en su cuenta de Instagram @noveleandomex, se puede ver la emoción de la actriz por estar de vuelta en su casa Televisa.

"Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, estoy muy emocionada porque estoy empezando otra vez en mi casa Televisa con mi amiga Giselle en 'Mujer de Nadie'; primer día de grabación, ¡saludos!", se le escucha decir a Cynthia en el clip.

Otras de las actrices que ya se han visto en escena y que tras los rumores de su participación ya son toda una realidad, son Azela Robinson, que está más que lista para dar vida a la tía Alejandra Madrigal de Horta [Margarita Isabel], María Penella -nieta del fallecido actor Roberto Gómez Bolaños-, quien haga el personaje de la temible Casilda Gómez [Tiaré Scanda], y a Livia Brito, quien dará vida a Lucía [Yadhira Carrillo].

