Culpable o Inocente, thriller policíaco de Eduardo Yáñez y Arap Bethke para Telemundo

Dentro de los títulos que la cadena Telemundo ofrecerá este 2022 al público televidente de Estados Unidos y Latinoamérica, figura la telenovela "Culpable o Inocente" con las actuaciones de Eduardo Yáñez y Arap Bethke, que anteriormente ya han figurado en producciones de la misma televisora.

Y recientemente ha lanzado el tráler piloto del thriller que tentativamente podría llevar el título antes mencionado. Además de Eduardo Yáñez y Arap Bethke, se sabe que la producción contará con actuaciones de Sylvia Sáenz, Leticia Huijara , Horacio Pancheri, Alberto Casanova y Scarlet Gruber.

La historia de "Culpable o Inocente" se centra en la desaparición de Adriana Molina y César Ferrer -su esposo-, mismo que se cree que es el principal sospechoso de un posible asesinato. Pero las emociones subirán de nivel, cuando éste decide tomar la investigación en sus propias manos con tal de evitar que le quiten a su hija de 8 años.

En cuanto al elenco, Araph Bethke originario de Nairobi, Kenia, recientemente participó en "Fabric of Lies" (Fábrica de Mentiras) (2020) dando vida a Diego Domínguez, mientras que en 2021 continuaría con su personaje de Martín Cabrera en "Buscando a Frida" un exitoso thriller policíaco de Telemundo Internacional.

Por su parte, luego de una pausa por la pandemia de Covid-19 y una enfermedad por la que tuvo que ser intervenido en el quirófano, el actor mexicano Eduardo Yáñez, marcó su regreso a los melodramas de Televisa, luego de "Si Miedo a la Verdad" en la que interpretó al Presidente de México bautizado como Emilio Lozada. Este 2022 se sumó a la producción "Corazón Guerrero" de Salvador Mejía con una participación especial, en la que hará pareja con la venezolana Gaby Spanic.

Otro de los actores que estaría sumándose al elenco de "Culpable o Inocente" es el argentino Horacio Pancheri, a quien recientemente se le vio en la piel del químico Alonso Cansino en "Vencer el Pasado" (2021) de Televisa, compartiendo créditos con su paisano Sebastián Rulli y Angelique Boyer.

Un cuarto nombre entre el elenco masculino, obedece al de Alberto Casanova, un actor mexicano al que en los últimos dos años se le ha visto participar en "La Doña" (segunda temporada) como Mauricio Preciado, compartiendo créditos con Aracely Arámbula y también en "Buscando a Frida" (2021) en el papel de Antonio Carmona.

Pero el elenco femenino no podría faltar en la producción de Telemundo, por lo que los nombres de las guapas actrices que empiezan a sonar, son el de la actriz venezolana Scarlet Gruber, a quien actualmente se le está viendo como la villana de "Si Nos Dejan" (2021), en México junto a Alexis Ayala, con quien en anteriormente compartió créditos en "Quererlo Todo" (2020-2021) como padre e hija y ahora lo hacen como un par de descarados amantes.

La actriz Leticia Huijara, también pertenece al elenco de "Culpable o Inocente"; a ella se le vio actuar en producciones como "Mírame" (2019) o "Días de Invierno" (2020) dando vida a Lilia o en series como "Oscuro Deseo" (2020) de Netflix como Lucinda o como Sol Morales en la telenovela de Televisa "Como tú no hay 2" (2020).

Por último, se espera ver a Sylvia Sáenz, quien debutó en las producciones televisivas en 2007 con "Bellezas Indomables" de TV Azteca y más recientemente se le vio en "José José: El príncipe de la canción" (2018) como Claudia Lozano 'La Güera', "Betty en NY" (2019) como Patricia Fernández 'La Peliteñida' y "100 Días Para Enamorarnos" (2020-2021) encarnando a Jimena Sosa de Casas, todas para Netflix.

El primer tráiler de "Culpable o Inocente", ha sido compartido por el periodista de espectáculos Chema Cortés en su cuenta de Instagram @noveleando, en el que ya se pueden ver las primeras imágenes. Por el momento, se desconoce cuándo será su fecha de estreno.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!