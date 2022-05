¡Cuerazos! así lucían Angelique Boyer y Livia Brito en bañador en Abismo de Pasión

¿Disfrutas de ver a las actrices más guapas de la televisión luciendo cuerpazos en los más exquisitos bañadores? Pues así fue como se lucieron literalmente como cuerazos de mujeres, Angelique Boyer y Livia Brito compartiendo escenas en la telenovela "Abismo de Pasión" hacia el 2012, cuando actuaron junto a galanes como David Zepeda y Marc Tacher.

Pues pese a que Angelique Boyer tuvo a su cargo el personaje principal de la historia y Livia Brito era su mejor y única amiga en la ficción, ambas se disputaban no sólo el trono por la más bella o el mejor cuerpo, si no por el amor de los galanes.

No obstante, con todo y esos problemas que pudieron acarrear las preferencias de Gael Mondragón (Marc Tacher) por Elisa Castañón Bouvier (Angelique Boyer), ya que los celos de Paloma González (Livia Brito) eran evidentes, ellas nunca hicieron su amistad a un lado.

Pues el triángulo amoroso iba mucho más allá de ese desacuerdo ya que de quien Elisa estaba perdidamente enamorada, era de Damián Arango (David Zepeda), aunque tras no poder ver su amor concretado, Gael pensaba que podía tener una oportunidad con ella.

Pero con el paso del tiempo, esos malos entendidos se fueron aclarando hasta que llegó el punto en que Elisa y Paloma pudieron disfrutar del amor que le tenían a sus galanes Damián y Gael, respectivamente... Y juntos, los cuatro, pudieron regalar 'un taco de ojo' a los millones de televidentes, fanáticos del melodrama de Televisa producido por Angelli Nesma Medina.

La telenovela "Abismo de Pasión" sigue más vigente que nunca con la reciente transmisión en el horario vespertino de 2:30 a 4:30 pm por el Canal de las Estrellas. Aquí podrás ver no sólo los cuerpazos que tienen Angelique Boyer y Livia Brito, si no los miles de problemas y adversidades que las dos jovencitas enfrentan tras verse solas cuando más lo necesitan.

Y si quieres ver como lucen en bikini, no te pierdas el siguiente video de una escena en la que ambas estrellas de las telenovelas, lucen junto a David Zepeda y Marc Tacher en los cenotes de Yucatán, México.

