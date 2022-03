Cuatro españoles a la caza del Óscar; Penélope Cruz y Javier Bardem entre ellos

Sus nombres: Javier Bardem, Penélope Cruz, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo. Tres veteranos y un novel son los cuatro españoles que optan a llevarse un Óscar en la 94 edición de los premios de la Academia de Hollywood que se celebran en una semana y en los que la actriz parece la que más opciones tiene.

Bardem está nominado por interpretar al cubano Desi Arnaz en "Being the Ricardos"; Cruz por su Janis de "Madres paralelas", filme por el que también opta Iglesias, compositor de la banda sonora, y Mielgo se estrena en los Óscar con su corto animado "The windshield wiper".

Sus tres compañeros llegarán al Dolby Theater de Los Ángeles (EE.UU.) con su cuarta nominación. Y en el caso de Bardem y Cruz, sabiendo ya lo que es ganar un Óscar.

PENÉLOPE CRUZ, NOMINADA DE NUEVO CON UN FILME DE ALMODÓVAR

Es la cuarta nominación de la actriz madrileña y la segunda por un filme de Pedro Almodóvar. En 2007 acarició la estatuilla por "Volver", pero la ganadora fue Helen Mirren, por "The Queen".

Cruz se llevó el Óscar a mejor secundaria por "Vicky Cristina Barcelona", a las órdenes de Woody Allen y donde coincidió con Bardem, su marido desde 2010. Y también estuvo nominada en 2010 por el musical "Nine".

Ahora llega de nuevo a los Óscar con un papel hecho a su medida por Almodóvar, el de Janis, una fotógrafa en una historia de maternidad y de memoria histórica. Y entrará al Dolby Theater de la mano de su marido, algo que le hace especial ilusión, como reconoció en una entrevista con Efe.

Y aunque la actriz española se ha llevado la Copa Volpi conseguida en Venecia o los premios de los críticos de Chicago, Los Ángeles, San Diego y la National Society of Film Critics, entre otros, la favorita para hacerse con el premio es Jessica Chastain por "The Eyes of Tammy Faye".

Completa la lista de cinco finalistas Kristen Stewart ("Spencer"), Olivia Colman ("The Lost Daughter") y Nicole Kidman, compañera de reparto de Bardem en "Being the Ricardos".

BARDEM, NOMINADO POR INTERPRETAR A UNA LEYENDA EN EE.UU.

En "Being the Ricardos", Bardem y Kidman interpretan nada menos que la mítica Lucille Ball y a su primer marido, Desi Arnaz, una pareja que protagonizó una de las series más populares de Estados Unidos en la década de los 50 del siglo XX.

En un primer momento hubo críticas por el hecho de que Bardem interpretara a un cubano -algo que ya hizo con el Reinaldo Arenas de "Before Night Falls", papel por el que también fue nominado al Óscar-, pero la interpretación del actor madrileño calló todas las bocas.

Si ganara este año, sería su primer Óscar como protagonista ya que se llevó la estatuilla a mejor actor de reparto en 2008 por "No Country for Old Men", a la que se suman sus nominaciones por "Before Night Falls" (2001) y "Biutiful" (2010).

En las quinielas aparece el último frente a sus compañeros de nominación: Will Smith, el gran favorito, por "King Richard"; Benedict Cumberbatch ("The Power of the Dog"), Andrew Garfield ("Tick, tick...BOOM!") y Denzel Washington ("The tragedy of Macbeth").

Pero para Bardem estar nominado junto a Penélope Cruz ya es suficiente premio. "Estoy muy contento por Penélope, lo mío no tendría razón de ser sin ella, y el hecho de que haya sucedido a la vez es mágico", afirmó en una rueda de prensa tras conocerse las nominaciones de los Óscar.

IGLESIAS, EL COMPOSITOR ESPAÑOL MÁS LAUREADO

Entre las nominaciones de este año, la de Alberto Iglesias, el compositor español más laureado y con mayor reconocimiento internacional.

Tiene el récord absoluto de los Goya, con 11 premios; ha ganado tres veces el Premio del Cine Europeo; dos veces en el Festival de Cannes; cuatro en los Platino, una en Venecia y cuenta con múltiples nominaciones a los Bafta y Globos de Oro.

Ahora tratará de hacerse con el Óscar al cuarto intento, por su composición para "Madres paralelas". Se suma a las obtenidas por "The Constant Gardener" (2005), "The Kite Runner" (2007) y "Tinker Tailor Soldier Spy" (2011).

La sutileza de las composiciones del donostiarra es más que reconocida en Hollywood pero este año se enfrenta a cuatro fuertes contendientes, especialmente a Hans Zimmer, el dominador absoluto de los premios hasta ahora, por su trabajo en "Dune".

Junto a ellos están nominados Jonny Greenwood, por "The Power of the Dog", Germaine Franco, por "Encanto", y Nicholas Britell, por "Don't Look Up".

MIELGO, REPRESENTANTE DE LA ANIMACIÓN ESPAÑOLA

Las opciones españolas en esta edición se completan con Alberto Mielgo, por su cortometraje "The windshield wiper", en la categoría de mejor corto de animación.

Un corto con el que Mielgo ya compitió en el Festival de Cannes y que es una visión muy personal sobre el amor y las relaciones.

Una pena que esta categoría y la de mejor banda sonora estén entre las ocho que se anunciarán antes de que comience la ceremonia, en un intento de la Academia de Hollywood de recortar la excesiva duración de las galas de los Óscar. EFE

Con información de Alicia García de Francisco - ÓSCAR ESPAÑOLES / Agencia EFE Redacción Cultura / Fotografía Penélope Cruz

