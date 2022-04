Cuatro escenas que demuestran que Marcela nunca fue la villana de Betty, la fea

“Yo soy Betty, la fea” se convirtió en la telenovela más exitosa de todos los tiempos y en la actualidad sigue sumando seguidores entre las nuevas generaciones, pero a 23 años de haberse estrenado, la forma de ver y analizar este tipo de historias ha cambiado y hace cuestionarse si realmente Marcela Valencia fue la villana de este melodrama.

Interpretada por la actriz colombiana Natalia Ramírez, Marcela era la novia de Armando Mendoza cuando iniciaron las transmisiones de “Betty, la fea” por Canal RCN. Ejecutiva de Ecomoda, este personaje representaba a una mujer brillante que sabía desenvolverse en un mundo dominado por los hombres, además de que era muy guapa.

Sin embargo, a lo largo de la trama de la telenovela, Marcela queda como la mala de la historia y la que se interpone entre el romance de don Armando y Beatriz Pinzón… pero la realidad es que ella era la prometida desde el principio y es la que al final queda bailando sola, por ello, aquí te presentamos cuatro escenas que demuestran que nunca fue la villana de “Yo soy Betty, la fea”.



Marcela perdona a Aura María

Una escena que resultó muy cómica pero ya analizándola fríamente da muestra de la nobleza de Marcela es cuando perdona a Aura María y a Freddy por haber llegado tarde un día y todo porque se habían ido a celebrar su noviazgo y se quedaron dormidos, por lo que le cuentan la situación a su jefa, que no sólo los disculpa, sino que les da consejos para que su relación se mantenga por mucho tiempo.

Ese no fue el único gesto que tuvo Marcela con Aura María, pues también en una ocasión puso en su lugar a Gutiérrez por el acoso sexual que ejercía sobre la recepcionista de Ecomoda, mostrando sororidad y empatía.

Marcela ayuda a Patricia

La mejor amiga de Marcela Valencia en Ecomoda era Patricia Fernández, a quien siempre le salvaba el pellejo en cuestiones de dinero pues a la “Peliteñida” nunca le alcanzaba su sueldo y siempre estaba pasando apuros, así que le prestaba o la invitaba a comer.

Aunque sabía que Patricia no le iba a pagar nunca, una vez Marcela le pidió que le pagara lo que le debía, entonces Patricia le dijo que esa quincena no podía porque se le había ido en deudas, y Marcela no la hostigó con eso.

Marcela pide al ‘Cuartel de las feas’ no hablar a las espaldas de otras mujeres

“El cuartel de las feas” siempre se caracterizó por ser el grupo de apoyo y amigas de Beatriz Pinzón, pero también solían hablar de todos y todo lo que pasaba en la empresa, intrigando, pero el teatrito se les cayó cuando Marcela las cachó hablando mal de ella y las encaró, pidiéndoles que no intrigaran a espaldas de los demás.

Marcela deja ir a Armando y le pide a Betty que lo perdone

Una de las frases más memorables de Marcela en “Betty, la fea” la dijo durante una conversación que tuvo con Beatriz, donde le pidió que perdonara a Armando: “El amor no puede ser egoísta. Amar es desear el bien, conmigo o sin mí”, abogando todavía por un hombre que le hizo mucho daño.

