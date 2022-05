Cuántas y cuáles fueron las telenovelas que Verónica Castro grabó en Argentina

Cuando en 1979 Verónica Castro la rompió con su primer protagónico en “Los ricos también lloran”, el mundo entero volteó a verla y cayó enamorado ante su talento y su belleza como Mariana Villarreal, haciéndola cruzar fronteras y convirtiéndose en una actriz muy cotizada.

Esa fama y el gran trabajo que hizo en dicho melodrama la llevaron a recibir diversos ofrecimientos para grabar telenovelas incluso fuera de México en la década de 1980 y fue Argentina la que la convenció para dar un paso que antes era impensable para cualquier estrella de Televisa: trabajar con otras empresas.

Verónica Castro tomó ese riesgo y se fue a protagonizar telenovelas en Argentina, logrando una trayectoria exitosa también en aquel país y aquí te contamos cuántas y cuáles fueron las producciones en las que trabajó en territorio sudamericano.

Lee también: El romance fugaz entre Verónica Castro y Maradona, de ‘toca y vete’

Verónica: El rostro del amor (1982)

Tras haberse anotado otro gran éxito en México con “El derecho de nacer”, Verónica Castro aceptó la propuesta de irse a Argentina para protagonizar la telenovela “Verónica: El rostro del amor”, melodrama que supuso también una especie de homenaje para la diva mexicana.

Esta producción significó la primera telenovela internacional de la actriz, quien logró un contrato de millones de dólares ofrecido por primera vez a una estrella extranjera en Argentina, teniendo gran recibimiento en el Cono Sur. La historia original fue escrita por el brasileño Vicente Sesso.

Lee también: Verónica Castro: La telenovela que hubiera deseado mejor no hacer

Cara a Cara (1983)

Un año después de haberse ido a Argentina, Verónica Castro grabó su segunda telenovela en aquel país y se trató de “Cara a Cara”, con otra historia original de Vicente Sesso, la cual repitió el éxito de su primera producción en aquella nación y orilló a que el melodrama extendiera sus capítulos, de 124 a 160.

En la trama, la “Chaparrita de oro” interpreta a Laura, una joven que regresa a su país después de pasar una temporada en Estados Unidos y cuando llega a su casa se encuentra con que es la salvación para la ruina de su familia en caso de que acepte casarse por interés. Este melodrama no tiene un final feliz.

Yolanda Luján (1984)

Esta quizá es una de las telenovelas preferidas de Verónica Castro y una de las más exitosas de las que grabó en Argentina, con una de las entradas más emblemáticas pues se hizo icónica su imagen frente al espejo mientras desfilan los personajes de la historia. En ella, interpreta a una mujer que injustamente cae en la cárcel mientras está embarazada.

“Esta telenovela me gustó mucho y les voy a decir por qué… Estaba yo trabajando todo el tiempo en la cárcel, siempre estuve en la cárcel embarazada, entonces era maravilloso porque yo podía engordar lo que se me diera la gana y soy muy tragona, engordé mucho y llegaba a trabajar sin pintura, era maravilloso porque no me tenía que arreglar ni llegar temprano y no me cuidaba la figura ni nada, fue delicioso”, mencionó Verónica Castro sobre esta telenovela.

Amor prohibido (1986)

La cuarta y última telenovela que Verónica Castro en Argentina fue “Amor prohibido”, melodrama en el que compartió créditos con Jean Carlo Simancas, la cual cosechó éxito en Argentina, México e Italia, con guion original de Alberto Migré.

En la historia, Nora es una mujer joven casada con un hombre mayor que además ejerce violencia psicológica con ella. Los celos enfermizos de él hacen de la vida de ella un infierno, lo cual la lleva a anhelar una relación sana en la que se sienta amada. En ese lapso conoce a Miguel Ángel, un hombre también casado, y ambos viven un romance prohibido, manteniendo siempre en suspenso qué pasaría si el marido de ella se entera, qué sería capaz de hacer.

Síguenos en