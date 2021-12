Cuando Yadhira Carrillo y Bárbara Mori se cachetearon de verdad en telenovela

En 2004, Televisa y José Alberto Castro apostaron por una adaptación de “Rubí”, de Yolanda Vargas Dulché, para la pantalla chica, con Bárbara Mori como protagonista y Sebastián Rulli y Eduardo Santamarina como los galanes, además de un gran reparto, en el que destacó Yadhira Carrillo.

En la telenovela, Bárbara Mori era la bella y despiadada Rubí, quien engañaba a todos con su doble cara y conseguía siempre lo que quería, pero en el transcurso de la historia, un personaje más hizo su aparición cerca de la mitad de la ficción y le hizo ver su suerte a la protagonista, ella fue Elena Navarro, interpretada por Yadhira Carrillo, con quien se cacheteó de verdad en la televisión.

La retrasmisión de “Rubí” por el canal de Las Estrellas ha traído del baúl de los recuerdos las intensas escenas donde Bárbara Mori y Yadhira Carrillo se enfrentaban a bofetadas que parecían reales… y lo eran, por lo que aquí te recordamos cuando ambas actrices se cachetearon de verdad en esta telenovela.

A los televidentes en 2004 les llamó mucho la atención que las secuencias donde Rubí y Elena chocaban realmente parecía que había odio y ello se debió al gran trabajo de las actrices, quienes tuvieron que seguir las instrucciones del director Benjamín Cann y mostrar su profesionalismo soltándose verdaderas bofetadas.

Las mejillas de ambas sufrieron pues aunque dentro de su formación como histrionisas habían aprendido a dar cachetadas actuadas, para “Rubí” debieron meterse de lleno a sus personajes y realmente “odiarse” en la ficción, como lo reveló Yadhira Carrillo en una entrevista con medios de comunicación.

“Nos abrazábamos y nos queríamos mucho. Nos pegábamos de a de veras porque nos decía Benjamín Caan, mi director: ‘Es una y bien dada, o muchas y mal dadas, entonces que de una vez quede a la primera porque van a salir bien golpeadas después de estarse dando tantas mal dadas, una fuertísima pero bien hecha’”, recordó Yadhira Carrillo que la indicación del realizador.

La actriz señaló que tanto ella como Bárbara Mori se daban con todo y que también la protagonista tenía la mano pesada: “A mí también me dada unos cachetadones que te juro me dolía para el oído. Muchas veces se me quedó marcada en la mejilla la manota y ni modo, hay que ponerse hielo un rato”.

Y es que en “Rubí” no fueron pocas las ocasiones en las que Rubí y Elena se enfrentaron por Héctor (Sebastián Rulli) pues la primera estaba casada con él pero sólo por su dinero y la segunda estaba enamorada de él y quería liberarlo de una relación tóxica como la que tenían.

A raíz de esta situación, los personajes pasaban a los golpes y las cachetadas estaban a la orden del día, dejando verdaderas joyas de escenas y mostrando su gran profesionalismo ante las cámaras, y si no lo crees, nada más mira cómo se abofeteaban.

