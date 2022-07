Durante las grabaciones de la telenovela “Rosa salvaje” en la década de 1980, Verónica Castro y Felicia Mercado protagonizaron momentos muy tensos en el set que llegaron incluso a los golpes y la rivalidad que había en la ficción traspasó la pantalla de televisión.

Felicia Mercado recuerda muy bien que la “Chaparrita de oro” no la soportaba y aunque posteriormente supo por qué, le quedó muy marcado el recuerdo del momento cuando Verónica Castro la cacheteó de verdad en la telenovela.

En algunas entrevistas, la actriz ha comentado sobre la mala relación que tenía con la ojiverde en “Rosa salvaje” y en una charla con el matutino de TV Azteca “Venga la alegría” recordó cuando su colega llevó su enemistad más allá y se le pasó la mano al darle una bofetada que de ficción no tuvo nada.

Una rivalidad que no era ficción

En el melodrama producido por Valentín Pimstein, Felicia Mercado había sido llamada para ser la villana después de que la telenovela comenzara grabaciones tras la renuncia de Edith González, pero no imaginó que la rivalidad que debía fingir con Verónica Castro en la pantalla iba a tener mucho de verdad.

Durante la entrevista con “Venga la alegría”, la actriz señaló que “Rosa salvaje” era una gran oportunidad en su carrera al lado de una estrella consagrada como la protagonista de “Los ricos también lloran”.

“Ella era la estrella de la telenovela, a mí se me dio una oportunidad, siempre agradecida. Las escenas, muchas, pocas, las ensayábamos, las hacíamos, fuera de ellas la verdad no teníamos mucha relación. Yo era principiante y ella era muy famosa”, dijo Felicia Mercado, quien rápidamente se dio cuenta que Verónica Castro no la soportaba.

Fue por Alfredo Palacios que supo la razón del por qué la cantante la odiaba y era porque pensaba que le había bajado al padre de su segundo hijo, Enrique Niembro, pero Felicia Mercado negó que eso fuera cierto, sin embargo, sufrió la ira de la “Chaparrita de oro” en carne propia en una escena donde se le pasó la mano.

“Se armó un escándalo por eso… (En la historia) Nos peleábamos tiro por viaje, jalón de cabello, cachetadas, piso… Lo marcábamos, lo preparábamos pero no son fáciles esas escenas y sí un día se le pasó la mano un poquito con una cachetada”, comentó la actriz.

“Fui con el señor (Valentín) Pimstein que era nuestro productor y le dije ‘oye, sí dolió, sí se pasó’. Yo soy tranquila, no quiero ser chismosa ni tener problemas, aquí la estrella es ella pero no me gustó, no me pareció’ y me dijo ‘no te preocupes, yo lo arreglo’. ¿Cómo lo arregló? Stunts (dobles), porque a ella no se le podía decir nada”, remató.





