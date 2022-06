Cuando Verónica Castro le devolvió la cachetada a Rocío Banquells en telenovela

En 1979, Verónica Castro y Rocío Banquells compartieron créditos en la exitosa telenovela “Los ricos también lloran”, una como protagonista y la otra como villana, por lo que los enfrentamientos entre ambas en pantalla eran constantes.

Aunque era actuación, Rocío Banquells, quien interpretó a la malvada Esther Izaguirre en la ficción producida por Valentín Pimstein, reveló que él les pedía que las bofetadas fueran reales, por lo que se las tenían que dar, pero en una de las escenas Verónica Castro cambió el guion y le devolvió la cachetada, cuando no tenía que dársela.

En la secuencia en cuestión, la villana molestaba a Mariana Villarreal y le soltaba una sonora bofetada, pero la protagonista no se quedó con los brazos cruzados y se la regresó con la misma fuerza en la telenovela, dándole mucho realismo a la escena pues el golpe fue de a de veras.

Así ocurrió todo

Durante una visita que Rocío Banquells realizó al programa “Hoy”, de Televisa, hace algunos meses, relató la anécdota ocurrida en “Los ricos también lloran” con Verónica Castro, en una escena donde Esther tenía que cachetearla y Mariana no debía responder al golpe, pero ocurrió todo lo contrario.

En la charla, la actriz y cantante mexicana habló un poco de su carrera y de las escenas de telenovela donde tenía enfrentamientos con otros personajes, como “Corazón indomable” y, por supuesto, “Los ricos también lloran”, saliendo a cuadro las imágenes donde Esther y Mariana se cachetean.

Sin embargo, Rocío Banquells sorprendió cuando reveló que en la escena original que estaba escrita en el guion, Mariana Villarreal no debía responder esa bofetada, por lo que en las imágenes Esther hasta se muestra sorprendida por el golpe.

“En ‘Corazón indomable’, esa (bofetada) era de a mentiras; en la época de ‘Los ricos también lloran’ sí se daba de a de veras, porque si no la dabas, Valentín Pimstein bajaba a foro y nos decía que se repetía, o sea, o la dabas o la dabas”, comentó la cantante, quien fue una de las villanas más aplaudidas de la época.

“Y esa cachetada con Vero yo era la que le pegaba, ella no me pegaba a mí, pero le dio tanto coraje que me la regresó, ella no me lastimó porque me la dio aquí (en el cuello) porque ya ves que es chiquita”, dijo Rocío Banquells entre risas de Andrea Legarreta y Arath de la Torre.

Pese a que no estaba en el guion, la actriz negó que haya habido algún problema entre Verónica Castro y ella pues ambas eran muy profesionales y se llevaban muy bien, pero esta anécdota quedó para la historia.

