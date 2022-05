Cuando Verónica Castro criticó su look de novia en Rosa salvaje: 'Parece ca... de vaca'

“Rosa salvaje” fue una de las telenovelas más icónicas de Verónica Castro en su trayectoria, en la que pasaba de ser una joven traviesa y poco femenina a convertirse en toda una dama, pero sin perder el espíritu que siempre la caracterizó.

Quizá por ello el vestido de novia que utilizó la protagonista en el último capítulo del melodrama fue diferente al que han tenido otras actrices en sus finales de telenovela, pues el de “la Chaparrita de oro” fue azul y con un peinado tan extravagante que ella misma criticó su look.

A 35 años de “Rosa salvaje”, Verónica Castro hizo referencia al peinado y el tocado que llevó en aquella ocasión, riéndose de sí misma y preguntándose por qué la arreglaron así para el día más importante de Rosa García, cuando se casó con Ricardo, encarnado por Guillermo Capetillo.

Su regreso a Televisa

En 1987, Verónica Castro regresó a Televisa después de pasar varios años en Argentina filmando telenovelas y acrecentando su leyenda en otros países, pues también en ese lapso grabó su único melodrama en Italia, para volver como toda una estrella internacional.

En “Rosa salvaje”, la actriz mexicana interpretó el papel protagónico, el de Rosa García Montero, a quien apodaban “Rosa salvaje” debido a que se había criado en un ambiente donde solía interactuar con otros niños y se comportaba como uno de ellos, incluso con un look más masculino.

Sin embargo, su vida cambia cuando se mete a una casa enorme a robarse una ciruelas y es ahí donde conoce a Ricardo, de quien queda enamorada casi de manera instantánea, sin saber que su destino está unido al de él.

Esta protagonista era diferente a las otras de telenovelas y quizá por ello su vestido de novia fue distinto, pues de entrada no era blanco, aunque ello podría deberse a la tradición de que ella no había llegado virgen al altar, no obstante, nunca hubo una explicación por parte de la producción.

Se ríe de sí misma

Además del color, una de las cosas que más llamó la atención fue el estilo del vestido de novia, el cual tenía mangas abombadas con bordados y pedrería, además de un corsé con escote de corazón, pero lo que verdaderamente se robó el show fue el peinado que presumió Verónica Castro y del cual se rió años después.

En un tuit que la actriz compartió en su cuenta oficial, rememoro el look que tuvo el día de su boda con Ricardo en “Rosa salvaje” y no pudo evitar soltar una carcajada: “Ja ja ja ja ja ¿Y por qué inventaron ese peinado en mi cabeza? ¡Qué terror! Parece ca (ca) de vaca jaja a”, escribió. ¿Crees que tenga razón?

Ja ja ja ja ja ja y por qué inventaron ese peinado en mi cabeza que terror parece ca de vaca Jajajaja — Verónica Castro (@vrocastroficial) June 10, 2021

