Cuando Maribel Guardia reveló si en realidad le dio una cachetada a Arleth Terán en novela

Tras el sonado escándalo de la infidelidad en 1996 el finado cantante Joan Sebastián tuvo hacia la actriz Maribel Guardia, quien fue su su pareja por años y de cuya relación nació el único hijo que tuvieron en común, así fue la vez que la costarricense reveló ante las cámaras si en realidad le dio una cachetada a Arleth Terán, la actriz que compartió escena con ella en la telenovela "Tú y Yo" (1996-1997) de Emilio Larrosa para Televisa, y que era la tercera en discordia entre la pareja.

Y es que, no hay que olvidar que para ese momento en que ambas actrices compartían escena en ficción, en la realidad, ya había sucedido el desafortunado hecho de la infidelidad del 'Rey del Jaripeo' con la actriz que además de tener la mitad de años que Maribel Guardia, le restregó en la cara en dicha escena, que a su marido le gustaban las mujeres más jóvenes que ella.

Lo que por supuesto desató la furia de la protagonista de "Tú y Yo" de Televisa y casi una década después se dejó ver que a la ex de Joan Sebastian se le habría ido la mano tras tremendo cachetadón que le dio, en la escena recreada por Livia Brito, quien interpretaba a Maribel Guardia (Maricruz Guardia) y Jéssica Decote que hacía las veces de Arleth Terán con el nombre ficticio de Ivette Morán en la bioserie "Por Siempre Joan Sebastian" (2016).

¿Se le fue la mano porque la invadieron los celos?

Y fue en una entrevista en 2016 cuando la madre de Julián Figueroa, le reveló a la periodista Verónica Bastos en su programa de YouTube "Dímelo Cantando...", si esa cachetada estuvo de más a finales de los 90's; pues justamente en 2016, fue cuando llegó la vida del cantante a la pantalla chica de Televisa en una producción de Carla Estrada.

A lo que Maribel dijo: "Yo le conté [a Livia Brito] algunos pasajes de mi vida con Joan, entonces llorábamos las dos, entonces el otro día me llama y me dice: 'Mary, acabo de hacer una escena... te la brindo, porque la hice con mucho amor por lo que platicamos tú y yo juntas".

Y por otro lado, la actriz contó la molestia que le causaría a su hijo Julián en dicha serie, cuando sucede la cachetada por lo que le dijo: "¡Mamá!, es que hay una escena en la que Livia Brito le mete una cachetada a [la actriz] que supuestamente es Arleth Terán". Y continuó contando: "¿Mamá, tú le pegaste?".

Asegurando incluso que ella nunca le pegó de verdad en la escena que en su momento con Arleth Terán, pues además de eso, cree que si lo hubiera hecho, la joven actriz literalmente la hubiera desgreñado. Y para terminar con todo tipo de especulaciones, Guardia reveló:

"Aparte, quiero decirte que a Arleth Terán yo no la culpo absolutamente de nada; ella era una chiquilla y a parte el que me quería supuestamente era él no ella, ¿no? Entonces yo nunca le eché la culpa a Arleth; a Joan, sí, porque él era el que me debía un respeto".

"Sabes que no puedes cargar equipajes pesados en tu espalda, la vida es muy difícil como para andar cargando con el pasado; tienes que dejarlo ir y vivir este presente. Ahí fue cuando entendí yo que él era un mujeriego empedernido y que no iba a cambiar, y bueno, ¡yo creo que no cambió!... Luego me llamaba y me decía: '¡De la que te salvaste, Guardia!... ¿Por qué seré como soy?'...".

Y aunque ese episodio hizo que su relación terminara, Maribel recordó con cariño al padre de su hijo y contó que Joan Sebastian era un hombre con valores: "Era un hombre que yo admiraba mucho hasta el último momento de su vida lo admiré y lo respeté", finalizó.

