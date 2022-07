Cuando Lucía Méndez aseguró que Verónica Castro no es la reina de las telenovelas

Por décadas ha quedado de manifiesto que Verónica Castro y Lucía Méndez mantienen una rivalidad profesional pues sus carreras siempre han sido comparadas y las dos se han disputado el título de la soberana de los melodramas, además de que también han incursionado en el plano música.

Aunque la “Chaparrita de oro” pocas veces se ha pronunciado sobre su archirrival, la intérprete de “Corazón de piedra” sí se ha referido a ella en diversas ocasiones, como cuando aseguró que Verónica Castro no era la “Reina de las telenovelas” pues su trayectoria no se podía comparar con la de ella ni con la de otras actrices.

A pesar de que Verónica Castro es una actriz reconocida internacionalmente y toda una diva en países como Argentina, Italia y Rusia, Lucía Méndez sostuvo que la carrera de la madre de Cristian Castro en las telenovelas es incluso menor que la de ella y de otras famosas como Victoria Ruffo y Adela Noriega.

“No tiene mi trayectoria”

En una entrevista que Lucía Méndez brindó hace algún tiempo al periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante para el programa “En compañía de” se refirió a la rivalidad que existe entre ella y la protagonista de “Rosa salvaje” y dejó claro que no se pueden comparar sus trayectorias ni en las telenovelas ni en la música.

“Lo que pasó es que somos dos trayectorias distintas, dos rostros diferentes, dos estaturas diferentes y dos educaciones diferentes. Yo siempre a ella le he deseado lo mejor, siempre le he dicho ‘bendiciones, que te vaya muy bien’, pero no es el caso de ella, a ella si en determinado momento le preguntan por mí, ella contesta ‘si me hablas de Lucía yo no te doy la entrevista’”, afirmó Lucía Méndez.

“Siempre fuimos competencia pero no tenemos nada que ver en las trayectorias, si tú te fijas, Verónica fue más de talk shows, sí hizo novelas pero no hizo tantas como yo hice, sí hizo cine pero no hizo para nada la trayectoria que yo tengo, si cantó ‘Macumba’ pero no tiene la trayectoria discográfica que yo tengo”, sostuvo tajante la protagonista de “Tú o nadie”.

De igual forma, Lucía Méndez afirmó que a Verónica Castro no le queda el título de “Reina de las telenovelas“ pues incluso hay otras actrices que han realizado melodramas que se convirtieron en clásicos, por lo que no podría pelear ese mote.

“Simplemente fue un manejo de sus publicistas de decir que era la ‘Reina de las telenovelas’ pero, en realidad, creo que hay muchas otras que han hecho muchas telenovelas, como yo, y que realmente tienen clásicos, como es una Victoria Ruffo, Lucero o Adela Noriega”, afirmó.

Ambas actrices no han trabajado juntas en algún proyecto salvo cuando formaron parte del elenco de la serie “Mujeres asesinas” pero ni ahí pudieron ocultar la rivalidad que se profesan y que ha trascendido a lo largo de las décadas.

