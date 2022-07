Cuando Gaby Spanic le restregó a Ana Martín que no tenía la culpa de gustarle tanto a los hombres

Antes de "Corazón Guerrero" (2022), las actrices Gaby Spanic y Ana Martín (dos de las grandes figuras de las telenovelas), compartieron créditos en "Soy tu Dueña" (2010), y así fue la vez que la venezolana, en su papel de Ivana Dorantes le restregó a la nana Benita que no tenía a culpa de gustarle tanto a los hombres.

Gaby Spanic y Ana Martín compartieron muchas escenas juntas, pues mientras la primera tiraba su veneno por donde andaba y escupía fuego por la boca por estar llena de maldad, la nana Benita (Martín), buscaba que ella enmendara sus errores y que volviera al buen camino

Pero este estire y afloje entre Ivana Dorantes y la nana Benita, las llevó a las escenas más dramáticas de "Soy tu Dueña" -producción de Nicandro Díaz González para Televisa-, que sin duda, mantuvieron al filo del asiento a los tele espectadores, como cuando la malvada Ivana tiró a la nana Benita por el balcón, arrancándole la vida.

Queriendo meterla en cintura..

Pero antes de que esto ocurriera, fue la propia Ivana quien le dijo a Benita que ella no tenía la culpa de gustarle tanto a los hombres, luego del reclamo que le hiciera sobre cuántos hombres habían pasado por su vida.

"¿Y cuántos noviecitos te he conocido, veinte, treinta?", preguntó la nana Benita, y mientras Ivana reía burlescamente, dijo: "En todo caso yo no tengo la culpa de gustarle tanto a los hombres..." y se va contoneándose toda, mientras Benita se queda persignándose.

Y fue la propia Gaby Spanic quien recordó esta escena el jueves pasado en un obligado #TBT, y escribió: "Hoy es día de #TBT y acá les dejo este Repost... Que linda escena con @anamartin en la telenovela 'Soy tu dueña', una producción de @nicandrodiazof!".

Y aprovechó el momento para preguntar: "¿Nos están viendo en 'Corazón Guerrero'? De lunes a viernes 4:30 pm México por @canalestrellas. #Repost @tlnovelas_tv Soy irresistible... #MemesTlnovelas #Tlnovelas #SoyTuDueña #Telenovela #gabrielaspanic #cdmx #gabyspanic #actriz".

"Soy tu Dueña" fue protagonizada por Lucero y Fernando Colunga y contó con las participaciones antagónicas de Sergio Goyri, David Zepeda y la primera actriz Jacqueline Andere así como de Gaby Spanic; las actuaciones estelares estuvieron a cargo de de Eduardo Capetillo, Marisol del Olmo y los primeros actores Julio Alemán, Eric del Castillo, Silvia Pinal y Ana Martín.

Y los comentarios de los fans de la venezolana no se hicieron esperar: "Cada vez que veo esta escena no puedo evitar reír #Ivanita fue tremenda @gabyspanictv #Benita siempre un amor @anamartin", "Que bello #tbt Ivanita... me encanta esa escena!!! Ivana tiene un encanto único!!!", "No tiene la culpa Ivanita... Eres maravillosa".

Más de 17,500 seguidores son los que han reaccionado con un corazón rojo a la publicación de Gaby Spanic y se pueden leer 528 comentarios.

