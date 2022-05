Cuando David Zepeda pidió la mano de Angelique Boyer a su papá para casarse con ella

Así fue la vez que el actor David Zepeda pidió la mano de su novia, la actriz Angelique Boyer a su papá Alejandro Camacho para casarse con ella... Claro, no fue en la vida real, sino en la telenovela mexicana "Abismo de Pasión" que en 2012 fue todo un éxito y este 2022, se están volviendo a vivir esos capítulos que ponen a sudar a cualquiera con tanta pasión y tanta maldad reunidas.

Y es que nada ni nadie va a hacer que Damián Arango (David Zepeda) desista de amar a Elisa Castañón Bouvier, personaje interpretado por Angelique Boyer en la telenovela producida por Angelli Nesma Medina para Televisa, luego de que incluso, en un primer intento por unir sus vidas en matrimonio por la ley de los hombres, el propio Augusto Castañón (Alejandro Camacho) le diera un balazo en la pierna en pleno registro civil, causando un verdadero caos.

Pero ahora, Damián ya ha le ha dicho a su madre Alfonsina Mondragón Vda. de Arango (Blanca Guerra), que no la acepta como tal mientras se siga negando al amor de él con Elisa y no sólo eso, sino que además, renuncia la procesadora de chile habanero de su madre y se pone a las órdenes de su amigo Gael Mondragón (Mark Tacher) y de Don Lucio Elizondo (Eric del Castillo) para trabajar las tierras de Cielo Abierto, que son propiedad de Augusto Castañón.

Elisa promete que hablará con su padre

Pero también decidió dejar la hacienda de su madre para demostrar que él va a luchar por Elisa Castañón y se fue a vivir a la pensión con su tío, el sacerdote Guadalupe Mondragón (René Casados) para hacerle ver a su madre que no permitirá que manipule su vida.

Por su parte, Elisa le prometió a Damián que hablaría con su padre pero se ha enterado que su tía Carmina Bouvier (Sabine Moussier) están "reconciliándose", aunque Carmina no se espera que su marido le ha echado en cara que ya sabe de su infidelidad con varios hombres, Gabino Mendoza (Salvador Zerboni), Paolo Landucci (Sergio Mayer), el Dr. Edmundo Tovar (Alexis Ayala) y hasta se enteró de que fue amante de Rosendo Arango (César Évora), cuando él ni lo sabía y además le paga por sus servicios y le advierte que si se quiere quedar en su casa, será un infierno, o las puertas la quinta en la que viven están muy abiertas

Y para demostrarle a Elisa que la ama, Damián le revela a su ex novia Florencia Landucci Cantú (Altaír Jarabo) que va a buscarlo a la pensión del padre, que ha vuelto con Elisa y esta vez va en serio con su relación, pues buscan llegar al altar. También aprovecha para pedirle perdón.

Damián le pide a Augusto la mano de Elisa

Luego de una escena de desprecio que Augusto le hizo a Carmina tras enterarse de sus engaños e infidelidades, y dejar a Elisa con la boca abierta por correrla de la mesa, y pedirle que los deje cenar en familia, Elisa tratará concretar su plática con él.

Elisa le dice a su padre que pensó que se estarían dando otra oportunidad, pero su padre le dice que es todo lo contrario, pues no la quiere más en su vida y empieza a simpatizar por fin con su hija Elisa, con quien por años ha tenido una pésima relación.

Después de la cena, Elisa habla con su padre y le dice que ha vuelto con Damián y que su relación va enserio. De repente, Damián llega a la quinta para hablar con Augusto y sorprendentemente éste lo recibe como se debe, como el hombre que su hija ama. Ambos hombres se disculpan, Damián por haber querido casarse en secreto con su hija y al mismo tiempo, el padre de Elisa también lo hace por las amenazas que le ha hecho antes.

Y en ese momento es cuando Damián Arango le pide la mano de su novia Elisa a Don Augusto Castañón para formalizar su relación y luego para unir sus vidas en matrimonio, casándose. Pero Augusto no baja la guardia y le pregunta qué pasa si se niega, entonces Damián le advierte que se la llevará a otro lugar pero éste se molesta al recordar cuando supuestamente Rosendo Arango "se robó" a su esposa Estefanía Bouvier (Ludwika Paleta).

Y después de un par de merecidos reclamos que le hace Elisa por el poco amor que ha tenido de él y del infierno que han creado él y su tía Carmina, le dice que lo menos que espera es que la deje casarse con el amor de su vida, pues es lo que más quiere. Pero Augusto todavía les dice que lo tiene que pensar.

Aún así, Damián no quitará el dedo del renglón para ser feliz con Elisa. Y si no te quieres perder los detalles de lo que pasará en "Abismo de Pasión", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 2:30 pm en una transmisión de dos horas, por el Canal de las Estrellas.

