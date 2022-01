Cuando Aracely Arámbula y Angelique Boyer actuaron juntas antes de Sebastián Rulli

Después de algunos proyectos por separado, las actrices Aracely Arámbula y Angelique Boyer actuaron juntas antes de tener una relación con el actor Sebastián Rulli en "Corazón Salvaje", el remake de la historia de 1993, protagonizada por los finados actores Edith González y Eduardo Palomo, en 2009.

Pues mientras Aracely Arámbula hacía su regreso triunfal a la televisión con un personaje protagónico doble luego de una pausa de seis años en las telenovelas debido a que se encontraba casada con el cantante Luis Miguel y había tenido dos hijos con él, Angelique Boyer recién acaba de terminar proyecto.

Se trató de la telenovela "Alma de Hierro", junto a los primeros actores Alejandro Camacho y Blanca Guerra, en la que interpretó a Sandra Hierro Jiménez que tras estudiar para ser a una cirujana, era una apasionada del baile.

Y aunque su participación juntas ha tenido relevancia recientemente en redes sociales, a decir verdad, todavía ninguna de las dos actrices había escrito su historia de amor con el actor Sebastián Rulli, pues aunque muy poco se sabe, Aracely Arámbula fue la primera en mantener un romance con el histrión.

Ya dentro de la ficción, Aracely Arámbula daba vida a dos hermanas gemelas que eran la protagonista y la villana, de nombres muy largos y apellidos muy rimbombantes, gracias a que pertenecían a la realeza de la telenovela de época que fue producción de Salvador Mejía para Televisa entre 2009 y 2010.

Regina Montes de Oca Rivera de San Román Aldama de la Cruz / Aimeé Montes de Oca Rivera de Vidal, eran los nombres de ambos personajes, mientras que Angelique Boyer, daba vida a una gitana que sufrió mucho mientras encontraba el amor verdadero que tuvo que esconder su nombre y se hizo llamar Jimena, luego Estrella y por último Ángela Villarreal de Álvarez era su nombre, que lo encontró en Gabriel Álvarez, personaje interpretado por Sebastián Zurita.

A través de una fanpage de 'la Chule' de Instagram, se pueden ver algunas de las imágenes de cómo lucían ella y la actriz de origen francés, tanto por separado en sus personajes, como compartiendo escena e interactuando muy de cerca.

Pues el personaje bueno que hacía Aracely Arámbula, arropaba al de Angelique Boyer, luego de ser una jovencita sin arropo de los suyos. Pues así se pueden ver ambas famosas actuando juntas, que además, han conocido el amor con el actor Sebastián Rulli, como otra de sus coincidencias.

