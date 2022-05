Cuando Angelique Boyer llegó altar y quedó viuda el mismo día

En el momento menos esperado de su vida, la actriz Angelique Boyer llegó altar y quedó viuda el mismo día, causándole un dolor tan grande que no pudo vivir tranquila el resto de la historia. Se trata de la telenovela "Amar A Muerte" que se estrenó en 2018 y en la que la francesa compartió créditos con Alexis Ayala en una participación especial, Michel Brown y Alejandro Nones.

La producción de Carlos Bardasano para Televisa y Univisión que inició grabaciones en junio del mismo año, retrata la historia de tres importantes personajes que mueren en un mismo día. El primero es León Carvajal (Alexis Ayala), un magnate de negocios que es asesinado por órdenes de quien fue su mano derecha, el malvado Jonathan 'Johnny' Corona (Alejandro Nones) para quedarse con toda su fortuna, y al mismo tiempo, amante de Lucía Borges Duarte de Carvajal (Angelique Boyer), quien fue novia y esposa de León.

El segundo personaje corresponde al nombre de Macario Valdés (Michel Brown); un asesino a sueldo recluido en una cárcel de Estados Unidos y en la que es sentenciado a pena de muerte en la silla eléctrica, que seguirá viéndose en a historia por mucho tiempo. Y el tercero es un profesor de antropología conocido como Beltrán Camacho (Arturo Barba), que muere en un accidente automovilístico, tras perder el control de su auto y volcarse por un precipicio.

Lo sorprendente es que aunque estos tres hombres ya no estén físicamente, reviven su alma, reencarnando en el cuerpo del otro. Es decir, León Carvajal revive en la personalidad de Macario Valdés, y la de éste en el cuerpo del profesor de antropología Beltrán Camacho.

Lo que trae conflictos y sentimientos encontrados entre la culpa y el deseo. Pues así como Lucía Borges encuentra la paz y la calma en Marcario Valdés, quien en realidad es León Carvajal, también tiene lo suyo con el malvado de 'Johnny' Corona (Alejandro Nones), quien hace todo por convencer a Lucía de que él la ama, pero ella le confiesa sus verdaderos sentimientos.

"Amar A Muerte", producida por W Studios en colaboración con Lemon Studios para Televisa, es una historia de 87 capítulos, escrita por Leonardo Padrón, quien normalmente trabaja de la mano de Carlos Bardasano y obedece a una historia tipo thriller de corte policíaco que siempre mantendrá a los televidentes al filo del asiento.

Pues inesperadamente, con todo listo para la boda y una fiesta de lujo, León es asesinado por quien se ganó su confianza para ser su mano derecha y cuando lo tuvo comiendo de su mano, planeo su muerte. Por lo que a Lucía Borges no le duró mucho tiempo el gusto de haberse convertido en su esposa.

