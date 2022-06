Cuando Alejandra Barros le hizo el ‘fuchi’ a Marlene Favela en telenovela

Marlene Favela es una de las actrices más cotizadas de la televisión latina y ha liderado varios proyectos exitosos, pero en 2007, pese a ser ya una estrella internacional, hubo una actriz que se negó a trabajar con ella en un proyecto, causando extrañeza en Televisa.

Se trata de Alejandra Barros, quien le hizo el “fuchi” a la “Gata salvaje” cuando se enteró que trabajarían juntas en una telenovela hace ya 15 años, al grado de negarse a grabar el melodrama si ella estaba en el reparto, armándose un gran problema pues incluso la productora Rosy Ocampo tuvo que intervenir.

Fue en “Amor sin maquillaje” donde Alejandra Barros iba a ser la villana de la historia y Marlene Favela la protagonista, pero no se llegó a concretar porque la primera se negó contundentemente a trabajar con su colega; años después, reveló la razón.

¿Le caía mal?

En una charla que Alejandra Barros sostuvo para el programa “Confesiones”, del canal Tlnovelas, habló sobre el incidente que ocurrió cuando fue invitada a formar parte del elenco de “Amor sin maquillaje”, producida por Rosy Ocampo.

A la actriz le ofrecieron hacer una villana, algo que no la convenció mucho, pero lo que la hizo aceptar fue que le aseguraron que la protagonista sería Angélica Vale, por lo que ella aceptó, aunque pidió que eso fuera puesto en el contrato, porque algo le decía que probablemente no sería así.

"Tuve una junta, me dijeron de qué era mi personaje, me ofrecieron una villana, no me latió, pero lograron convencerme cuando me dijeron que Angélica Vale que venía de hacer el éxito de 'La fea más bella' iba a ser la protagonista. A mí me entraron muchas dudas de que ella fuera a estar y les pedí que me lo pusieran en mi contrato porque si no, yo no lo hacía, y así se firmó", comentó.

Sin embargo, al paso de los días, Angélica Vale nunca llegó a presentarse en las grabaciones y de un momento a otro le dijeron a Alejandra Barros que había un cambio en la protagonista y que ahora sería Marlene Favela, y eso fue algo que no admitió.

“Yo quería que fuera Angélica porque la admiraba mucho, tenía muchas ganas de trabajar con una buena actriz, alguien que te da una réplica con ella, y yo no quería trabajar con una actriz que estuviera empezando y no fuera un reto para mí. Y resulta que a la segunda semana de grabaciones no llegaba Angélica y que ponen a Marlene Favela, que me parece una chava exitosa, trabajadora, preciosa, ¡pero yo no quería trabajar con Marlene Favela! No me parecía una oportunidad buena para mí”, dijo, pese a que la duranguense ya traía detrás de sí éxitos como “Gata salvaje” y “Contra viento y marea”.

Alejandra Barros se negó a grabar la telenovela y se hizo un drama pues la amenazaron con quitarle la exclusividad, pero encontró el apoyo en un ejecutivo de Televisa que la apoyó para no hacer el melodrama sin tener muchas consecuencias.

