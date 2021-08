Cuando Adamari López perdió protagónico y se lo dieron a Aracely Arámbula

En 1997, Adamari López se lanzó a México en busca de internacionalizar su carrera como actriz. La puertorriqueña cayó con el pie derecho en Televisa, donde hizo un casting para una telenovela producida por José Alberto Castro y obtuvo el papel, pero posteriormente perdió el protagónico ante otra joven histrionisa por una razón muy peculiar.

La actual conductora del matutino “Hoy día“, de Telemundo, relató que llegó con muchas esperanzas a México y que incluso se metió a estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA), de Televisa; las puertas se le abrieron cuando le confirmaron su primer papel protagónico, pero algo ocurrió y se lo dieron a Aracely Arámbula.

Ella también tuvo que ver con el veto que Televisa le impuso a Adamari López, y en una entrevista con el publirrelacionista Joe Bonilla, la actriz reveló la razón del por qué le quitaron el protagónico para dárselo a Aracely Arámbula, quien fue una de las artistas que hizo el casting junto con ella.

La telenovela en cuestión donde la ex de Luis Fonsi haría su debut en la televisión mexicana fue “Pueblo chico, Infierno grande“, donde interpretaría el papel de Leonarda Ruán cuando era joven; el mismo rol que encarnó Verónica Castro cuando el personaje se convierte en una mujer madura.

Aunque la puertorriqueña no era conocida en México ni egresada del CEA, al productor le gustó su actuación y la eligió para ese protagónico juvenil, y cuando se estaba preparando para hacer bien su trabajo, un conflicto de intereses surgió y arruinó todo, pues Televisa no sólo le quitó el papel para dárselo a Aracely Arámbula, sino que la vetó por algún tiempo. Mira la entrevista a partir del minuto 8.

Todo se debió a que las telenovelas que Adamari López realizó en Puerto Rico eran transmitidas por TV Azteca, por lo que cuando en la televisora de San Ángel se dieron cuenta de ello tomaron la decisión de cortarla de “Pueblo chico, Infierno grande” y darle el papel a Aracely Arámbula, quien lo aprovechó al máximo.

“Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula... Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Lloré muchísimo”, reconoció la actriz.

Afortunadamente para Adamari López, el veto no duró mucho pues Televisa cambió su política sobre este tipo de “castigos” y al fin pudo debutar un año después en la telenovela “Sin ti” y posteriormente se sumó a otros proyectos, incluido “Amigas y rivales”, melodrama por el cual aún es recordada en México.

Actualmente, la presentadora de televisión se encuentra en Telemundo y firmó su regreso a los melodramas con “La suerte de Ada”, que se transmitió durante el programa “Hoy día”, en el cual trabaja desde hace varios años.

